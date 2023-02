Serie D, il Mobilieri Ponsacco blocca il Livorno: 1-1 al Comunale

Prova di spessore del Mobilieri Ponsacco, che impatta 1-1 con il Livorno al Comunale, nell'atteso match valevole per la ventitreesima giornata di Serie D girone E. I rossoblù scendono in campo con piglio agguerrito e fronteggiano il blasonato avversario ad armi pari. Ne consegue un primo tempo giocato su buoni ritmi e molto combattuto, nel quale non si registrano particolari occasioni eccetto una conclusione sopra la traversa di Lucatti da posizione ravvicinata. In avvio di ripresa il Livorno passa in vantaggio grazie ad un preciso destro di El Bakhtaoui, ma il Mobilieri non demorde e raggiunge il pari già sette minuti più tardi con una bella girata di Bellucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Entrambe le squadre cercano di fare bottino pieno e danno vita ad un finale di gara concitato. In pieno recupero i padroni di casa rimangono in dieci uomini per l'espulsione di De Vito: sulla punizione seguente ci prova Bamba, ma Pagnini sbarra la porta. Per gli uomini di Bozzi un punto importante, che li mantiene a più due sulla zona playout.

Mobilieri Ponsacco - Livorno 1-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-3): Pagnini; Lici, De Vito, Martucci, Zaccagnini; Marcucci (89' Macchi), Fratini, Bardini; Nieri, Bellucci (90' Accorsini), Mencagli. A disposizione: Sbrana, Turini, Vannozzi, Bertolini, Remorini, Calosi, Calvigioni. All. Bozzi

LIVORNO (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Russo, Giampà; Camara (91' Belli), Mazzucca (74' Pecchia), G. Neri (80' Bamba), Giuliani; Bruzzo, El Bakhtaoui (80' Lo Faso); Lucatti. A disposizione: Fogli, Bontempi, Dussol, Zanolla, Morana. All. Esposito

Arbitro: Testai di Catania

Reti: 52' El Bakhtaoui, 59' Bellucci

Note: al 95' espulso per doppia ammonizione De Vito; ammoniti Mazzucca, Marcucci, Giampà, Bardini