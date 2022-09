Mobilieri Ponsacco, preso un difensore scuola Lazio

All'indomani del brutto tonfo nell'esordio in campionato a Ghivizzano, la Mobilieri Ponsacco interviene sul mercato assicurandosi un difensore giovane ma già di comprovata esperienza. Lorenzo Franco, classe 2003, è un prodotto del settore giovanile della Lazio, società nella quale ha fatto la trafila fino alla formazione Primavera. Nell'ultima stagione ha disputato il primo campionato "tra i grandi" in Serie D all'Albalonga, totalizzando quasi duemila minuti. Si tratta del primo acquisto della gestione Egidio Bicchierai a Ponsacco.