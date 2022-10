Il Mobilieri Ponsacco domina e vince: battuto 2-0 il Montespaccato

Un Mobilieri Ponsacco tirato a lucido rifila due reti al Montespaccato, 'rischia' di farne almeno altrettante e centra la prima vittoria al Comunale, oltre ad interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. Prestazione di spessore dei rossoblù, che, eccetto un quarto d'ora iniziale perlopiù di marca ospite, dominano l'avversario per tutto il resto dell'incontro. Al 20' doppia occasione: Tassi è miracoloso su Fratini, poi l'azione prosegue con un batti e ribatti in area ed il conseguente salvataggio sulla linea di porta dei romani. Sul finire della prima frazione di gioco il Mobilieri Ponsacco mette la freccia: Remorini sigla l'1-0 al 40' direttamente da calcio d'angolo, Mencagli raddoppia al 43' ribadendo in rete la respinta di Tassi sulla sua stessa conclusione. Nella ripresa il Mobilieri va ad un passo dal tris con Nieri e Mencagli, mentre il Montespaccato non riesce mai a creare insidie a Pagnini.

Mobilieri Ponsacco - Montespaccato 2-0, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini; Franco, Bardini, De Vito, Macchi; Fratini, Remorini (86' Lunghi), Zaccagnini (80' Carli), Regoli (66' Baggiani); Nieri (73' Calvigioni), Mencagli (73' Vanni). All.: Bozzi.

MONTESPACCATO: Tassi; Pollace, Anello (63' Vitelli), Giannetti, Pesarin (78' Barbarossa); Mascella (71' Selvadagi), Maurizi, Pietrangeli, Falasca (81' De Dominicis); Attili (63' Nanci), Calì. All.: Campolo.

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno

Reti: 40' Remorini, 43' Mencagli

Ammoniti: Remorini; Anello, Calì, Pietrangeli