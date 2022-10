Vanni-Nieri e il Mobilieri Ponsacco va: 2-0 all'Ostia Mare

Terza vittoria consecutiva e terza partita di fila senza subire reti: il Mobilieri Ponsacco prosegue nel suo straordinario periodo di forma battendo 2-0 al Comunale l'Ostia Mare. Dopo un primo tempo scialbo e povero di emozioni, la partita si accende al rientro dall'intervallo. Passano pochi minuti dalla ripresa del gioco ed i laziali restano in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Santovito. I rossoblù ne approfittano subito, passando in vantaggio a ridosso dell'ora di gioco con Vanni. L'esperto attaccante ponsacchino risolve un batti e ribatti in area avversaria, scaturito da un traversone di Lici e successivo contro-cross di Fratini, con una zampata che non lascia scampo a Borrelli. Avanti di un gol ed in superiorità numerica, il Mobilieri gioca sulle ali dell'entusiasmo e sfiora il raddoppio prima con Zaccagnini poi con Bellucci. Su quest'ultimo, in particolare, si esalta il portiere ostiense Borrelli. Nei minuti finali arriva comunque il gol del 2-0, firmato da Nieri con una conclusione da dentro l'area che si insacca nell'angolino. Il Mobilieri aggancia il quinto posto a quota 15 punti: a fargli compagnia Trestina, Città di Castello e Follonica Gavorrano.

Mobilieri Ponsacco - Ostia Mare 2-0, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Lici, Patronelli, Fratini, Rossi, De Vito, Marcucci, Lunghi, Vanni, Bellucci, Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Zaccagnini, Bardini, Baggiani, Franco, Carli, Bertolini, Nieri. All.: Bozzi.

OSTIA MARE: Borrelli, Talamonti, Succi, Santarpia, Mazzei, Santovito, De Crescenzo, Gelonese, Roberti, Tirelli, De Cenco. A disp.: Zizzania, Sbardella, Pompei, Giusti, Frasca, Potenziani, Matteoli, Milani, Amendola. All.: Galluzzo.

Arbitro: Paccagnella di Bologna

Reti: 57' Vanni, 87' Nieri

Note: espulso Santovito