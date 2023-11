Serie D, il Mobilieri Ponsacco pareggia a sorpresa con il Grosseto 1 a 1

Il Mobilieri Ponsacco conquista un pareggio importantissimo in casa contro il Grosseto, un risultato fantastico per la squadra allenata da Bozzi che ottiene un punto contro uno degli avversari più forti di tutta la Serie D e che rilancia, più moralmente che in classifica, i rossoblù. Inizialmente il match è abbastanza equilibrato con qualche occasione per entrambe le squadre nate da calci piazzati. Al 28’ sfiora il vantaggio due volte il Ponsacco prima con Nieri che trova la respinta di Raffaelli e poi con Panattoni che è il primo a trovare il pallone ma il suo tiro è fermato da Schiaroli. Trova invece la rete poco più tardi il Grosseto con Cretella che batte Fontanelli con un tiro molto potente. Arriva subito la risposta dei padroni di casa che pareggiano i conti con Panattoni che insacca grazie ad un buon inserimento.

Nella ripresa parte meglio il Ponsacco che sfiora il vantaggio con Regoli in apertura di ripresa poi i ritmi si abbassano fino alla mezz’ora quando Panattoni si rende pericoloso di testa e due minuti più tardi risponde il Grosseto con una mischia su corner dove un difensore rossoblù salva sulla linea. Il match sembra stia per finire senza altre sorprese quando al 95’ Remedi davanti a Raffaelli si fa ipnotizzare e sbaglia il tiro del 2 a 1.

Mobilieri Ponsacco – Grosseto 1 a 1 (1 a 1)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri, Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi, Fisher. A disp.: Falsettini, Felleca, Macchi, Hanxhari, Innocenti, Sivieri, Mogavero, Milli, Matteoli. All.: Bozzi.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Macchi, Bensaja, Saio, Arcuri. A disp.: Chila, Bruni, Carannante, Giustarini, Gianassi, Giuliani, Rotondo, Guadalupo, Nardi. All.: Bonuccelli.

Arbitro: Bonci di Pesaro, assistenti Cagiola di Roma 1 e Fabrizi di Frosinone.

Reti: 35’pt Cretella (G), 41’pt Panattoni (MB).