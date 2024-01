Serie D, il Mobilieri Ponsacco ferma il Poggibonsi sul 1 a 1, perde 2 a 0 il Cenaia sul campo del San Donato Tavarnelle

Strappa un importante pareggio il Mobilieri Ponsacco contro il Poggibonsi, ai rossoblù sarebbe stata necessaria una vittoria per avvicinare il Real Forte Querceta distante quattro punti ma si devono accontentare dell'uno a uno. Succede tutto nella prima frazione con Panattoni che segna il gol del vantaggio per i pisani allo scoccare della mezz'ora ma cinque minuti più tardi i giallorossi trovano il pari con Vitiello su calcio di rigore anche se dubbio. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al vantaggio ma non riescono a trovare la rete che varrebbe i tre punti.

Perde 2 a 0 invece il Cenaia piegato dal San Donato Tavarnelle, i gialloblù partono subito forte andando al tiro in più occasioni già nei primi minuti, la rete arriva al 17' su calcio di rigore nato da un fallo di mano in area e trasformato da Neri. Quando si avvicina la mezz'ora arriva il primo squillo dei pisani che vanno al tiro con Fontana dal limite ma è fuorigioco. Fino alla fne del primo tempo poi ci sono solo i padroni di casa che creano senza impensierire troppo Borghini. Il secondo tempo comincia a ritmo più contenuto ma al 15' trova il raddoppio il San Donato grazie a Bellini che insacca grazie all'assist di testa di Frosali. La partita da quel momento si addormenta e si trascina fino al 90'.

Mobilieri Ponsacco – Poggibonsi 1 a 1 (1 a 1)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini, Panattoni, Nieri, Grea, Brondi, Milli, Bologna, De Vito, Borselli, Fisher. A disp.: Falsettini, Fasciana, Italiano, Matteoli, Innocenti, Milani, Sivieri, Mogavero, Regoli. All.: Bozzi.

Poggibonsi: Pacini, Marcucci, Bellini, Camilli, Vitiello, Gistri, Bigozzi, Borri, Cecconi, Martucci, Martino. A disp.: Di Bonito, Mazzolli, Cecchi, Lepri, Rocchetti, Corcione, Bigica, Barbera, Di Paola. All.: Calderini.

Arbitro: Leorsini di Terni.

Reti: 30’pt Panattoni (MP), 36’pt Vitiello (Rig. P)

San Donato Tavarnelle – Cenaia 2 a 0 (1 a 0)

San Donato Tavarnelle: Manzari, Forconi, Nobile, Chiti, Calamai, Frosali, Barazzetta, Marianelli, Neri, Bellini, Bocci. A disp.: Campinotti, Sichi, Di Benedetto, Di Blasio, Rossi, Petronelli, Papalini, Seghi, Oitana. All.: Collacchioni.

Cenaia: Borghini, Rossi, Pasquini, Signorini, Papini, Caciagli, Simonini, Tognocchi, Macchia, Ferretti, Fontana. A disp.: Baroni, Gucciardi, Di Giuseppe, Silvestri, Bracci, Campera, Manfredi, Bartolini, Degli Esposti. All.: Iacobelli.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Reti: 17’pt Neri (R), 14’st Bellini.