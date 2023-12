Serie D, Mobilieri Ponsacco sconfitto 0 a 1 dal Figline, rossoblù chiudono in nove uomini

Perde il secondo match di fila per 1 a 0 il Mobilieri Ponsacco nell’anticipo di sabato contro il Figline, agli ospiti basta una rete nella ripresa per avere la meglio sui rossoblù che chiudono in nove uomini. I padroni di casa sfiorano il vantaggio prima con Innocenti che sfiora il palo e poi con Bardini sugli sviluppi di un angolo murato da Pagnini. Dopo uno squillo dei fiorentini nel finale del primo tempo che impegna Fontanelli, il Figline la sblocca al 15’ della ripresa con Diarra che si invola in dribbling in area, vincendo anche dei fortunati rimpalli e poi batte l’estremo difensore dei pisani. Successivamente viene espulso Matteoli per uno schiaffo sulla pancia di un avversario sotto gli occhi dell’arbitro e nel finale mentre il Ponsacco sta dando il tutto per tutto viene espulso anche Grea per un fallo di foga che nel replay appare meno duro di quanto sia apparso live all’arbitro ma senz’altro pericoloso.

Mobilieri Ponsacco – Figline 0 a 1 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, De Vito, Bardini, Grea, Fisher, Milli, Italiano, Milani, Innocenti, Panattoni, Nieri. A disp.: Falsettini, Fasciana, Macchi, Matteoli, Hanxhari, Sivieri, Mogavero, Nannetti, Regoli. All.: Bozzi.

Figline: Pagnini, Dema, Banchelli, Cavaciocchi, Orpelli, Ficini, Zellini, Sesti, Diarra, Torrini, Zhupa. A disp.: Simoni, Malpaganti, Lebrun, Costantini, Fiore, Masini, Caggianese, Bonavita, Saccardi. All.: Tronconi.

Arbitro: Pani di Sassari

Reti: 15’st Diarra.

Note: Espulsi Grea e Matteoli nel Mobilieri Ponsacco.