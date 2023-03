Serie D, il Mobilieri Ponsacco gioca d'anticipo con la Pianese

Cambio programma per la sfida tra Mobilieri Ponsacco e Pianese. Il match, valido per la 27ª giornata di Serie D girone E, si disputerà sabato 11 marzo, alle ore 15 al Comunale di via della Rimembranza, anziché domenica 12 come originariamente previsto da calendario. I rossoblù se la vedranno con l'attuale seconda in classifica, distante cinque punti dalla capolista Arezzo. Una sfida a cui la truppa di Bozzi arriva forte del successo in extremis ottenuto domenica scorsa sul campo dell'Ostiamare. Le parole del tecnico nel post gara: "Dopo un inizio in sordina abbiamo fatto un buon primo tempo, facendo il nostro gioco, passando in vantaggio e sfiorando anche il raddoppio. Nella ripresa invece siamo calati e abbiamo subìto il ritorno dell'Ostia. Hanno fatto dei cambi di qualità e ci hanno messo un po' sotto. Oggi abbiamo pescato un bel jolly al 97'. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma vincere anche così è molto importante per la classifica".