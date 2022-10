Mobilieri Ponsacco, Remorini operato al malleolo: tornerà dopo la pausa natalizia

Tegola pesante in casa Mobilieri Ponsacco dopo le due vittorie consecutive con Montespaccato e Arezzo. Come comunicato dalla società rossoblù sui propri canali social, Matteo Remorini si è dovuto sottoporre ad un'operazione al malleolo sinistro, a seguito di un problema rilevato nella scorsa settimana. "L'operazione - si legge - è andata a buon fine e Remorini può puntare a tornare in campo dopo la pausa natalizia". Il fantasista classe '94, uno dei leader del 'nuovo' Mobilieri tanto da vestire i gradi di vice-capitano, aveva cominciato bene la stagione, mettendo a segno anche due reti.