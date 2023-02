Mobilieri Ponsacco, il presidente Sisti suona la carica: "Momento delicato, ma possiamo giocarcela con chiunque"

C'è tanta voglia di risalire la china in casa Mobilieri Ponsacco. Le ultime due sconfitte consecutive hanno ridotto ad un solo punto il vantaggio sulla zona playout degli uomini di mister Francesco Bozzi, adesso più che mai chiamati a dare prova di carattere, come auspicato dal presidente Valerio Sisti ai canali social del club rossoblù:

"Il momento è delicato per la prima squadra; dopo aver intrapreso un cammino positivo attraverso il periodo natalizio, con sette punti in tre gare, abbiamo avuto una battuta d'arresto tra la sconfitta in casa col Seravezza e la recente trasferta di Grosseto. Prima di iniziare il programma di allenamento per questa settimana ho parlato alla squadra per rinsaldare in loro la consapevolezza di poter disputare partite di grande carattere e qualità contro ogni avversaria, come all Città di Arezzo, o ancora a Trestina e Seravezza.

È fondamentale in questa fase riprendere autostima, lavorare intensamente ed essere al massimo della concentrazione: il gol subito Domenica dopo un solo minuto ci sarà di lezione. Ho infine rinnovato la mia fiducia a tutta la squadra e allo staff: non potrebbe essere altrimenti, questi sono ragazzi seri e appassionati. Adesso è tempo di tirare fuori un po’ di più gli attributi, lottando su ogni pallone con ardore e anche un pelo di astuzia in più. Ho molta fiducia in questa squadra, e già domenica ci dimostreranno cosa sanno fare."

Nel prossimo fine settimana il Mobilieri ospiterà al Comunale il Città di Castello per la ventiduesima giornata di Serie D girone E. Un avversario ostico, reduce da un netto successo casalingo con il Montespaccato (4-1) e vittorioso nella gara d'andata contro i ponsacchini (1-0), ma Nieri e compagni sono pronti alla sfida.