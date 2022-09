Mobilieri Ponsacco, esordio 'casalingo' sul neutro di Rignano sull'Arno

Rimandato il debutto della 'nuova' Mobilieri Ponsacco al Comunale. La prima gara casalinga di campionato per i rossoblù, in programma domenica 11 settembre (ore 15) contro il Terranuova Traiana, si disputerà infatti sul campo neutro del "Davide Astori" di Rignano sull'Arno. Una decisione inevitabile vista la concomitanza nello stadio ponsacchino con la partita che vedrà impegnato l'FC Ponsacco 1920 in Promozione. La società Mobilieri Ponsacco ha deciso di mettere a disposizione dei propri tifosi un pullman per agevolare il più possibile la trasferta. Per coloro che vorranno usufruirne, il ritrovo è programmato alle 12:45 in Piazza della Repubblica a Ponsacco, con partenza alle 13:00. Il rientro previsto, nello stesso luogo, è alle ore 18:30/18:45. Il costo, comprensivo sia del pullman che del biglietto per la gara, è di 15€.