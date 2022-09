Mobilieri Ponsacco, ecco la prima gioia: 3-1 in rimonta al Terranuova Traiana

Un quarto d'ora finale travolgente permette al Mobilieri Ponsacco di centrare la prima vittoria nella Serie D 2022/23. Sul neutro di Rignano, contro il Terranuova Traiana, i rossoblù passano in svantaggio in avvio di ripresa (gol di Farini) dopo un primo tempo molto equilibrato. Gli aretini amministrano senza particolari patemi, ma al 77' il pareggio di Carli accende i ragazzi di Bozzi. Il Mobilieri prende coraggio e appena 3' dopo completa la rimonta con Nieri. Ancora il numero 20 rossoblù chiude i conti in pieno recupero. Un'importante iniezione di fiducia per il Mobilieri dopo il brutto tonfo nell'esordio a Ghivizzano.

Mobilieri Ponsacco - Terranuova Traiana 3-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi, Lici, De Vito, Rossi, Remorini, Fratini, Regoli, Bertolini, Mencagli. A disp.: Sbrana, Puleo, Bardini, Franco, Carli, Baggiani, Lunghi, Benericetti, Nieri. All.: Bozzi.

TERRANUOVA TRAIANA: D Ambrosio, Maloku, Petrioli, Farini, Cioce, Artini, Gautieri, Massai, Mazzei, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Bega, Macchia, Minocci, Sestini, Castaldo, Ceppodomo, Schinnea, Ungheria. All.: Calori.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno

Reti: 47' Farini (TT), 77' Carli (MP), 80' Nieri (MP), 93' Nieri (MP)