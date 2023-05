Mobilieri Ponsacco, vicina la fumata bianca per il nuovo ds: nome ad effetto

Accordo ad un passo per il nuovo direttore sportivo del Mobilieri Ponsacco. Dopo la separazione con Egidio Bicchierai, il club guidato da Valerio Sisti si è messo subito in moto per individuare il successore e la scelta sembrerebbe essere caduta su Umberto Aringhieri, dirigente e responsabile del settore giovanile del Pisa. Un nome che scalda i cuori della tifoseria: Umberto è infatti il figlio di Romano Aringhieri, storico presidente rossoblù dal 1989 al 1997 con cui il Ponsacco raggiunse la promozione in Serie C2. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni per l'esito della trattativa. Nel frattempo cominciano a circolare voci su un possibile addio di Francesco Bozzi, mister ponsacchino nella stagione appena conclusa con la salvezza in Serie D.