Serie D, Cascina ko 2-0 in casa del Montespaccato. Succede tutto nel primo tempo

Natale amaro per il Cascina, che perde 2-0 in casa del Montespaccato al termine di una partita decisa nei primi 45'. Dopo un'iniziale fase di studio, in cui non si segnalano particolari occasioni da rete e a regnare è l'equilibrio, al 35' i laziali passano in vantaggio con Mastrosanti, che segna in acrobazia sulla corta respinta di Biggeri. Passano appena 4' e il Montespaccato raddoppia: conclusione debole di Mastrosanti, ma angolata quanto basta per sorprendere Biggeri. Sul finire del primo tempo i locali rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Nanci, ammonito due volte dal direttore di gara.

Ad inizio ripresa il Cascina (nel quale ha esordito dal 1' il neoacquisto Bardini, proveniente dal Pontedera) si mostra più propositivo e Geroni va ad un passo dal gol con un insidioso tiro da fuori, respinto da Meniconi sulla traversa. Poi, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, Andreotti si fa espellere per un fallo di reazione e si ristabilisce la parità numerica. Il Cascina continua a creare più degli avversari ma conclude poco e gli unici due sussulti si attestano nel finale, quando Fiumalbi si divora un gol di testa e Malanchi segna su assist di Bertolini ma il signor Totaro di Lecce annulla per posizione di fuorigioco. Per il Cascina appuntamento dopo la sosta contro il forte Poggibonsi.

Montespaccato - Cascina, il tabellino della partita

Montespaccato - Cascina 2-0

MONTESPACCATO: Meniconi, Ergemlidze, Nanci, Giannetti, Petricca, Proietto, Canciani, Tataranno, Bosi, De Dominicis, Mastrosanti. A disp.: Tassi, Zucchelli, Benedetti, Pesarin, Putti, Pietrangeli, Antogiovanni, Ansini, Rossi. All.: Mucciarelli.

CASCINA: Biggeri, Rossi, Puleo, Malanchi, Bardini, Pezzati, Mencagli, Geroni, Giani, Remorini, Pagni. A disp.: Rizzato, Casanova, Venturi, Carli, Arapi, Matteoli, Fiumalbi, Bertolini, Andreotti. All.: Polzella.

Arbitro: Totaro di Lecce

Reti: 35', 39' Mastrosanti

Note: Espulsi Nanci (M) e Andreotti (C)