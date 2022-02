Serie D, il Cascina lotta ma esce sconfitto: passa 3-2 la Pianese

Il Cascina torna a mani vuote dalla trasferta di Piancastagnaio e, complice la vittoria della Pro Livorno contro il Cannara, vede complicarsi ancor di più la propria situazione in classifica (ora sono solo due i punti di vantaggio sui labronici ultimi). La Pianese approccia nel migliore dei modi al match: al 9' Tascini sigla l'1-0 approfittando di un pasticcio del duo Dragone-Pezzati, poi al 21' ancora Tascini non lascia scampo a Dragone con una mezza rovesciata su corner di Trovade. Nel mezzo il Cascina è costretto a sostituire per un colpo di testa il proprio riferimento offensivo, Bertolini, sostituito da Malanchi. Al 25' Carli coglie la traversa con un tiro da fuori, ma resterà l'unico tentativo dei nerazzurri per tutto il resto del primo tempo.

Ad inizio ripresa mister Polzella corre ai ripari, inserendo Puleo, Giani e Cesario. I nuovi entrati danno una scossa alla squadra, tanto che nel giro di pochi minuti il Cascina prima accorcia le distanze con Mencagli, a tu per tu con Crispino su invito di Cesario, poi pareggia i conti con Bardini, bravo a trovare la zampata vincente in mischia su una punizione di Remorini. L'inerzia sembra propendere per il Cascina e al 67' Giani va ad un passo dalla terza rete con un tiro da fuori che bacia il palo interno prima di terminare tra le braccia di Crispino. Invece, ad un quarto d'ora dal termine, a colpire è la Pianese: Convitto si incarica di battere un calcio di punizione dalla lunga distanza e sorprende Dragone. Il Cascina prova ad acciuffare di nuovo il pareggio, ma il finale è caratterizzato soltanto da un gioco molto spezzettato.

Pianese - Cascina 3-2, il tabellino della partita

PIANESE: Crispino, Kondaj (67′ Kondaj), Mininno (83′ Iacullo), Gagliardi (67′ Ambrogio), Folino, Scuderi, Trovade (77′ Marianeschi), Marino, Tascini, Convitto, Lepri (67′ Modic). A disp.: Oliva, Simeoni, Palma, Mattiolo. All.: Brando.

CASCINA: Dragone, Biagioni, Lici, Naldini (50′ Puleo), Bernardini, Pezzati (50′ Giani), Bardini, Carli (50′ Cesario), Bertolini (16′ Malanchi), Remorini, Mencagli. A disp.: Rizzato, Franceschi, Zaccagnini, Arapi, Fiumalbi. All.: Polzella.

Arbitro: Bianchi di Prato

Reti: 9′, 21′ Tascini (P), 54′ Mencagli (C), 61′ Bardini (C), 74′ Convitto (P)