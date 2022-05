Serie D, il Cascina si congeda con un 2-2 a Poggibonsi

Nell'ultimo atto del campionato, il Cascina sfiora il colpaccio in casa del Poggibonsi secondo in classifica, impattando sul 2-2 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. Il match si mette subito bene per i nerazzurri di Bozzi, che passano in vantaggio al 2' grazie al gol di Mencagli, lesto ad approfittare di un disimpegno errato di Ponzio per involarsi verso la porta avversaria e segnare a tu per tu con Venè. Il Cascina raddoppia sul finire di frazione: Mencagli veste i panni di assist-man per Giani, il quale insacca con un gran tiro di potenza. Dopo l'intervallo il Poggibonsi rientra in campo con un piglio diverso e, tra il 62' e il 66', prima Mazzoli da calcio di punizione poi Regoli con un tocco sotto porta ristabiliscono la parità. Il Cascina termina la stagione con una striscia di 9 risultati utili consecutivi, di cui 6 vittorie e 3 pareggi: numeri da squadra d'altissima classifica.

Poggibonsi - Cascina 2-2, il tabellino della partita

POGGIBONSI: Venè, Rimondi, Poggesi, Mazzolli, De Vitis, Ponzio, Gistri, Camilli, Motti, Regoli, Manfredi. A disp.: Ciappi, Cecchi, Mannina, Bellini, Morosi, Barbera, Muscas, Renzi, Cioni. All.: Calderini.

CASCINA: Rizzato, Zaccagnini, Rossi, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Cesario, Malanchi, Giani, Mencagli. A disp.: Biggeri, Puleo, Lici, Arapi, Fatticcioni, Naldini, Carli, Nero, Fiumalbi. All.: Bozzi.

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 2' Mencagli (C), 39' Giani (C), 62' Mazzolli (P), 66' Regoli (P)