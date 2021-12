Serie D, il Cascina sbanca il "Picchi". 3-2 alla Pro Livorno, tre punti fondamentali

Vittoria importantissima del Cascina, che supera 3-2 la Pro Livorno Sorgenti, tornando a fare bottino pieno dopo 7 gare di astinenza ma soprattutto aggiudicandosi un vero e proprio scontro diretto nei bassifondi della classifica del girone E di Serie D. Al "Picchi" va in scena una partita nel complesso equilibrata e combattuta, in cui il Cascina parte forte, trovando il vantaggio dopo appena 2' dal fischio d'inizio con Giani che insacca a seguito di un pasticcio tra il portiere locale Blundo e un difensore sul tiro di Mencagli. Alla mezz'ora arriva il raddoppio dei nerazzurri: punizione di Remorini dalla destra, cross in area e autorete sfortunata di Videtta. La reazione della Pro Livorno Sorgenti è immediata e al 32' Canessa accorcia le distanze ribadendo in rete la respinta corta di Rizzato su una punizione.

La gara prosegue senza particolari sussulti fino alla ripresa, quando i ritmi si abbassano e, dopo due situazioni pericolose su palle da fermo per i padroni di casa, al 59' Videtta stacca di testa su corner e fa 2-2. L'inerzia della partita sembra favorire la Pro Livorno Sorgenti, invece col passare dei minuti sono gli uomini di Polzella a prendere il pallino del gioco, seppur senza creare granché. In pieno recupero si decide la partita: Andreotti, appena entrato al posto di Mencagli, trova la zampata vincente per il 2-3 finale, che fa esultare il Cascina, ora non più ultimo in classifica a scapito dei labronici. Da segnalare nel recupero l'espulsione per doppia ammonizione di Pezzati.

Pro Livorno Sorgenti - Cascina, il tabellino della partita

Pro Livorno Sorgenti - Cascina 2-3

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Lotti (61' Salemmo), Costanzo, Cavalli, Videtta, Bardini, Tartaglione (61' Stringara), Canessa (73' Matteoli), Bachini, Baracchini. A disp.: Rossi, Figoli, Filippi, Turini, Guerriero, Samba. All.: Stringara.

CASCINA: Rizzato, Zaccagnini, Biagioni, Geroni, Pezzati, Puleo, Mencagli (90' Andreotti), Malanchi (75' Naldini), Giani (61' Bertolini), Remorini, Fiumalbi (46' Arapi). A disp.: Biggeri, Rossi, Franceschi, Carli, Pruneti. All.: Polzella.

Arbitro: Lingamoorthy di Genova

Reti: 2' Giani (C), 30' autorete Videtta (C), 32' Canessa (P), 59' Videtta (P), 91' Andreotti (C)

Note: espulso al 94' Pezzati (C)