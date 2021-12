Serie D, Cascina corsaro a Rieti. Giani e Mencagli decidono lo scontro diretto

Il Cascina piazza un bel colpo nella lotta per la salvezza, vincendo 2-0 sul campo del Rieti e salendo al quartultimo posto in classifica, superando la stessa formazione laziale e l'UniPomezia. Al "Manlio Scopigno" va in scena un primo tempo sostanzialmente equilibrato, senza grosse occasioni da entrambe le parti e tanta lotta a centrocampo. Nella ripresa mister Polzella cambia assetto tattico, con Bertolini alle spalle delle punte Mencagli e Remorini, e la manovra del Cascina ne trae beneficio. Lo stesso Bertolini lascia poi il posto a Giani, che, appena entrato, finalizza in piena area un assist di Mencagli insaccando alle spalle di Marenco l'1-0. 4' più tardi il Cascina trova il pesantissimo gol del raddoppio: Mencagli si mette in proprio e chiude un'azione di contropiede con un pallonetto che si infila sotto l'incrocio dei pali. Nel finale il Cascina si difende con ordine, rischiando soltanto allo scadere, quando il Rieti colpisce un palo su punizione di Tirelli. Da segnalare l'espulsione al 78' di Marcheggiani nelle fila del Rieti. Seconda vittoria esterna di fila per il Cascina, atteso mercoledì dal turno infrasettimanale a Montespaccato.

Rieti - Cascina, il tabellino della partita

Rieti - Cascina 0-2

RIETI: Marenco, Perez, De Martino, Attili, Menghi M., Tirelli, Tiraferri, Montesi, Falilò, Vari, Marcheggiani. A disp.: Giori, Cerroni, Menghi E., Scibilia, Nobile, Canestrelli, Benhalima, Orlandi, Principi. All.: Alessandro Boccolini.

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini, Biagioni, Geroni, Naldini, Pezzati, Arapi, Malanchi, Bertolini, Remorini, Mencagli. A disp.: Rizzato, Rosis, Franceschi, Carli, Fiumalbi, Nero, Matteoli, Giani, Andreotti. All.: Luca Polzella.

Arbitro: Grassi di Forlì, coad. da Di Bartolomeo e De Santis di Campobasso

Reti: 65' Giani, 69' Mencagli

Note: Espulso al 78' Marcheggiani (R). Ammoniti Pezzati, Naldini, Biagioni (C)