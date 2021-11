Serie D, San Donato Tavarnelle troppo forte per il Cascina: nerazzurri ko 3-1

Il Cascina ci prova, ma non può nulla contro un San Donato Tavarnelle che si conferma seria candidata alla vittoria del campionato. La formazione di Polzella perde 3-1 sul campo dell'attuale capolista del girone E, in una partita decisa già nei primi 45', chiusi sul parziale di 3-0 a favore dei locali allenati da Indiani. La gara si mette subito in discesa per il San Donato, che dopo pochi secondi dal calcio d'inizio sblocca il punteggio grazie a un tiro dal limite di Gherardini, sul quale si fa sorprendere Biggeri. I padroni di casa giocano a una porta e prima trovano il raddoppio al 15' con un colpo di testa di Marzierli, sugli sviluppi di un cross dalla destra, poi calano il tris al 36' con un bolide dalla trequarti di Buzzegoli che si infila nel sette.

Nella ripresa la gara si riequilibra: il Cascina passa a 4 in difesa e, oltre a concedere meno spazio ai contropiedi avversari, costruisce alcune palle gol interessanti. Al 55' cross in area di Geroni e colpo di testa di Giani, sul quale salva alla grande Cardelli, il quale devia la palla sulla traversa. Passano appena 3' e, su traversone di Zaccagnini, altro colpo di testa, stavolta di Bertolini, ma la traversa dice no. Continua la pressione del Cascina: al 65' Marabese si divora una grande occasione a tu per tu con Cardelli, poi al 74' arriva il meritato gol della bandiera firmato da Puleo, sugli sviluppi di un batti e ribatti scaturito da un

corner di Geroni. Sconfitta con l'onore delle armi per il Cascina, atteso domenica prossima dalla sfida contro il Lornano Badesse.

San Donato Tavarnelle - Cascina, il tabellino della partita

San Donato Tavarnelle - Cascina 3-1

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Buzzegoli, Pisaneschi, Pino, Caciagli, Marzierli, Montini, Carcani, Regoli, Guidi, Gherardini. A disp.: Viti, Ciurli, Alessio, Zini, Russo, Tognetti, Noccioli, Mencagli, Brenna. All.: Indiani.

CASCINA: Biggeri, Arapi, Biagioni, Naldini, Puleo, Pezzati, Casanova, Geroni, Bertolini, Remorini, Giani. A disp.: Rizzato, Rossi, Zaccagnini, Malanchi, Carli, Pruneti, Pagni, Fiumalbi, Marabese. All.: Polzella.

Arbitro: Menozzi di Treviso

Reti: 1' Gherardini (S), 15' Marzierli (S), 36' Buzzegoli (S), 74' Puleo (C)