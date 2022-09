Serie D, Mobilieri Ponsacco corsaro in casa del Seravezza Pozzi

I Mobilieri Ponsacco ingranano la seconda e vincono 2-1 in casa del Seravezza Pozzi nella terza giornata di Serie D girone E. L'avvio non è dei migliori per i rossoblù, che passano in svantaggio al 20' per mano di Benedetti. L'episodio che cambia la partita arriva allo scadere del primo tempo, quando i Mobilieri acciuffano il pareggio con Nieri. Il gol in chiusura di frazione dà fiducia ai ragazzi di Bozzi e a metà della ripresa Fratini completa la rimonta. I Mobilieri difendono il vantaggio acquisito fino al triplice fischio del direttore di gara, dando continuità al successo di domenica scorsa con il Terranuova Traiana. Nel prossimo turno sfida casalinga al Grosseto.

Seravezza Pozzi - Mobilieri Ponsacco 1-2, il tabellino della partita

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni M., Scottu, Vietina, Bresciani, Sorbo. A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Maccabruni F., Bedini, Maffei, Monacizzo, Podesta. All.: Vangioni.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi, Fratini, De Vito, Rossi, Remorini, Bardini, Nieri, Baggiani, Carli. A disp.: Sbrana, Franco, Patronelli, Lici, Lunghi, Marcucci, Vanni, Mencagli, Bertolini. All.: Bozzi.

Arbitro: Albano di Venezia

Reti: 20’ Benedetti (S), 46’ Nieri (MP), 68' Fratini (MP)