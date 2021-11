Serie D, cade ancora il Cascina: 1-0 in casa del Tiferno Lerchi

Quinto ko consecutivo per il Cascina. Gli uomini di Polzella escono a mani vuote anche dalla trasferta umbra contro il Tiferno Lerchi, al termine di una partita sostanzialmente equilibrata e dal risultato finale troppo severo per quanto mostrato in campo dalle due squadre.

La prima frazione di gioco al "Bernicchi" è condizionata dalla forte pioggia e scivola via con tanta lotta a centrocampo e portieri inoperosi. Ad inizio ripresa subito quattro sostituzioni decise da mister Polzella nel tentativo di dare una scossa ai suoi, ma a passare in vantaggio è il Tiferno Lerchi: a seguito di un fallo di mano di Remorini, il direttore di gara assegna un calcio di punizione ai locali, che Tersini calcia verso la porta; il tiro, deviato dalla barriera, è debole e centrale ma Biggeri si fa sorprendere.

Subìto il gol dell'1-0, il Cascina si riversa nella metà campo avversaria per gran parte dei restanti 40'. I subentrati danno nuova linfa alla manovra e prima Fiumalbi poi Bertolini si rendono pericolosi dalle parti di Peruzzi, ma il punteggio resta invariato. Per i nerazzurri tanto rammarico per una sconfitta immeritata. Prossima domenica scontro diretto con l'ultima in classifica Unipomezia: una gara da non sbagliare.

Tiferno Lerchi - Cascina, il tabellino della partita

Tiferno Lerchi - Cascina 1-0

TIFERNO LERCHI: Peruzzi, Sensi, Avellini, Tersini, Gorini, Gomes Ferreira, Ruggeri, Benedetti, Massai, Calderini, Coulibaly. A disp.: Guerri, Ferri, Mariucci, Bux, Fiorucci, Dorato, D'Alessandro, Battellini, Bagnolo. All.: Machi.

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini, Biagioni, Geroni, Puleo, Naldini, Arapi, Malanchi, Giani, Remorini, Marabese. A disp.: Rizzato, Rossi, Franceschi, Casanova, Carli, Pruneti, Silvano, Fiumalbi, Bertolini. All.: Polzella.

Arbitro: Menicucci di Lanciano

Reti: 48' Tersini