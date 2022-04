Serie D, Cascina pronto per la sfida col Trestina. Bozzi: "Vietato abbassare la guardia"

Turno infrasettimanale delicato per il Cascina: domani, mercoledì 27 aprile (calcio d'inizio alle ore 15), i nerazzurri andranno a caccia del quarto successo consecutivo (e del sesto risultato utile di fila) sul campo dell'ostico Sporting Trestina, compagine umbra in corsa per un posto nei playoff. Alla vigilia del match ha parlato mister Francesco Bozzi, per la prima volta fuori dalla zona playout dal suo arrivo sulla panchina del Cascina:

“I risultati dello scorso weekend, come previsto, hanno rivoluzionato molto la classifica. Sia in ottica promozione, sia in ottica salvezza. La vittoria con la Pro Livorno, per noi e’ stata importantissima, una vera e propria boccata di ossigeno, non dobbiamo mollare proprio adesso. Con il Trestina non sarà una partita semplice, ma noi affronteremo questa sfida, come sempre, come se fosse una finale. Tra ieri e oggi, abbiamo continuato a lavorare bene, con entusiasmo. In questo finale di stagione, molti sono gli scontri diretti in programma. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. I ragazzi saranno tutti a mia disposizione, tranne Lici e Giani che sono invece squalificati”.

fonte: Cascina Asd