Serie D, pokerissimo del Cascina in casa dell'UniPomezia (5-1)

Prova sontuosa del Cascina nello scontro diretto contro l'UniPomezia, disputato sul neutro dello stadio "Anco Marzio" di Ostia. I nerazzurri vincono con un rotondo 5-1, che permette di allungare la striscia positiva a quattro gare (di cui tre successi) e di mettersi in piena carreggiata nella corsa all'obiettivo salvezza diretta. In un primo tempo sostanzialmente equilibrato e caratterizzato da pochissime emozioni da ambo le parti, il Cascina trova il vantaggio al 41' con Carli, il quale insacca nell'angolino sugli sviluppi di un cross di Remorini. L'UniPomezia prova a reagire ad inizio ripresa e solo un ottimo intervento di Biggeri nega il gol a De Iulis. Col passare dei minuti, però, il Cascina prende il largo. Al 58' Mencagli si divora una ghiotta palla gol (intervento in extremis di Spadini), ma si fa perdonare al 65' con il raddoppio, su assist di Giani. Il tandem Giani-Mencagli si ripete in occasione della terza rete, siglata ancora dal numero 11 al 70'. De Iulis accorcia le distanze un minuto più tardi, poi Giani (subentrato nel corso del primo tempo all'infortunato Cesario) cala il poker al termine di un'azione personale. Nel recupero Arapi, servito da Baldini, insacca sotto la traversa per l'ultima segnatura dell'incontro. Il Cascina tornerà in campo domenica 24 aprile, al "Redini" contro il fanalino di coda Pro Livorno Sorgenti.

UniPomezia - Cascina 1-5, il tabellino della partita

UNIPOMEZIA: Spadini, Lo Schiavo, Bramati, Lupi, Panini, Di Battista, Squerzanti, Scarrola, Mancini, Ilari, Delgado. A disp.: Siani, Cruciani, De Iulis, Odero, Ranceski, Santese, Suffer, Tozzi, Valle. All.: Solimina.

CASCINA: Biggeri, Rossi, Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Cesario, Malanchi, Carli, Mencagli. A disp.: Dragone, Puleo, Zaccagnini, Pezzati, Arapi, Bardini, Franceschi, Bertolini, Giani. All.: Bozzi.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Reti: 41' Carli (C), 65' Mencagli (C), 70' Mencagli (C), 71' De Iulis (U), 77' Giani (C), 91' Arapi (C)