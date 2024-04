Serie C, il Pontedera perde 2 a 1 a Carrara e chiude il campionato da nona, sabato il playoff a Pescara

Il Pontedera perde l'ultima partita di campionato sul campo della Carrarese per 2 a 1, decisivo un finale di primo tempo di alta qualità per i padroni di casa. I granata giocherano quindi i playoff come nona classificata, l'avversario sarà il Pescara a causa della vittoria in extremis dell'Arezzo a Sestri Levante, gli amaranto andranno contro la Juventus Next Gen.

Primo tempo con poche occasioni, inizialmente controlla il gioco la Carrarese che pressa alto e ha una grande occasione con Zuelli al 5' ma Vivoli para. Con il passare dei minuti cresce la qualità del Pontedera, i granata hanno la più grande occasione al 38' con Selleri che dopo averci provato poco prima dalla lunga distanza centra la traversa di testa da pochi passi. Al 44' arriva il vantaggio, in quel momento inaspettato, della Carrarese con Cicconi che segna direttamente da corner ma con la complicità di Vivoli. I granata, oggi in maglia neroverde, non hanno neanche il tempo di riprendersi che arriva anche il raddoppio firmato da Zuelli che da 25 metri scaglia un bolide che colpisce la parte bassa della traversa dalle parti dell'incrocio ed entra in porta, alle spalle dello stavolta incolpevole Vivoli.

Nella ripresa la Carrarese inizia amministrando il vantaggio, nel primo quarto d'ora non succede praticamente niente, iniziano i primi cambi per le due squadre. Sfortuna nel Pontedera dove Peli è costretto ad uscire per un infortunio 6 soli minuti dopo essere entrato. Al 23' accorcia le distanze il Pontedera alla prima vera occasione della ripresa: palla in mezzo dalla fascia destra, Benedetti riesce a servire Ignacchiti che dal limite apre il sinistro e con un bel rasoterra batte Bleve. Il Pontedera ci crede e cerca di pressare alto la Carrarse ma i padroni di casa non si fanno intimorire e rischiano sostanzialmente poco o niente. Al 42' occasione Pontedera: cross in mezzo che passa in mezzo a tante gambe e sbuca sui piedi di Ganz che tira però centrale addosso a Bleve. Subito dopo ci prova ancora Ignacchiti ma il portiere di casa blocca a terra. La Carrarese continua a farsi sentire in contropiede mentre i granata cercano in tutti i modi il pareggio che non arriva.

Carrarese - Pontedera 2 a 1 (2 a 0)

Carrarese (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi (1'st Cerretelli), Zuelli (36'st Palmieri), Della Latta (14'st Morosini), Cicconi (44'st Belloni); Panico (14'st Giannetti), Finotto. A disp.: Mazzini, Tampucci, Illanes, Grassini, Capello, Boli, Capezzi. All.: Calabro.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Gagliardi (12'st Peli (18'st Lombardi)), Espeche, Calvani; Cerretti (24'st Ambrosini), Ignacchiti, Guidi (24'st Ganz), Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Cerretti, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano. Assistenti Cassano e Della Mea. 4° ufficiale D'Ambrosio Giordano di Collegno.

Reti: 44'pt Cicconi (C), 45+1'pt Zuelli (C), 23'st Ignacchiti (P)

Note: 1' e 6' di recupero. Ammoniti Schiavi e Panico nella Carrarese e Gagliardi nel Pontedera. Espulso il d.s. del Pontedera Moreno Zocchi per proteste.