Serie C, un brillante Pontedera domina il Rimini 4 a 0, due gol e un assist per Catanese

Il Pontedera arriva a questa partita con una grande voglia di riscattarsi dopo il brutto risultato maturato all'Adriatico di Pescara contro il Pineto dove i granata hanno perso 4 a 1, il Rimini vuole ugualmente riscattarsi vista la di certo non rosea situazione di classifica, nei romagnoli cambio in panchina in settimana con l'arrivo di mister Troise, davanti però trova un ottima prestazione di squadra del Pontedera, in particolare di Catanese che con due gol e un assist è il vero protagonista di questo match.

Dopo un inizio dove il Pontedera controlla il gioco, alla prima occasione buona i granata trovano il vantaggio: al 12' Angori crossa per Ignacchiti che va al tiro murato dalla retroguardia romagnola, il pallone carambola proprio su Angori che batte Colombi. La formazione di casa è in fiducia e continua a spingere trovando il raddoppio al 21', Benedetti vince di forza il duello con il suo marcatore e serve in mezzo Catanese che non sbaglia il tap-in. Al 23' esce per infortunio nel Rimini Marchesi, al suo posto Lombardi. Il terzo gol nasce da un'azione personale di Ianese che punta l'avversario in dribbling e tira, Colombi respinge ma il pallone è raccolto ancora dal numero 11 granata che serve Catanese per la doppietta. Dopo il terzo gol sta provando a reagire la formazione ospite ma appena il possesso torna ai granata il Rimini non riesce a contenere le iniziative dei ragazzi di Canzi. Al 39' crea il primo pericolo il Rimini con un cross di Lamesta, interviene all'ultimo secondo in anticipo Perretta impedendo un tiro a botta sicura. Nonostante il risultato sia già soddifacente continua a spingere il Pontedera senza paura di esporsi, cosciente di poter far male ai romagnoli, le squadre vanno negli spogliatoi sul 3 a 0.

Nei primi minuti della ripresa, nonostante il triplo cambio riminese, l'andamento sembra non essere cambiato con il Pontedera che continua a fare la partita e controllare il gioco, anche se il primo squillo della ripresa è a firma ospite con Lamesta che va al tiro, deviato ottiene un corner, Morra di testa spreca. Il Pontedera non si fa spaventare e riprende il controllo del palleggio anche se in questa fase gli errori tecnici in fase di impostazioni non sono pochi da entrambe le parti. Al 13' rischia tantissimo il Pontedera a causa di un'incomprensione tra Espeche e Stancampiano con il difensore che prova a difendere un pallone sull'uscita del portiere granata che non arriva, Cernigoi si impossessa della sfera senza fare fallo ma sul tiro centra Stancampiano e sul rimpallo il pallone carambola sul fondo dopo aver colpito l'attaccante del Rimini, rischio enorme per la difesa granata. Al 17' Angori mette un buon cross su cui Ianesi riesce ad arrivare all'ultimo in spaccata ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 22' arriva anche il poker, dopo una serie di tentativi di cross di Angori e Ianesi, il pallone arriva a Catanese che mette un ottimo cross per la testa di Nicastro che batte Colombi mandando il pallone nell'angolino più lontano. Al 26' all'uscita di Catanese solo applausi per lui che chiude la serata con due gol ed un assist. Il ritmo della partita si abbassa col passare dei minuti, il Pontedera continua a fare possesso mentre il Rimini si affida a lanci lunghi e calci piazzati per provare a segnare almeno il gol della bandiera. In pieno recupero è pericoloso Lamesta che riceve un lancio lunghissimo e da posizione defilata costringe Stancampiano a deviare in angolo quella che di fatto è l'ultima occasione del match.

Pontedera - Rimini 4 a 0 (3 a 0)

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano, Calvani, Espeche, Guidi, Perretta (32'st Gagliardi), Ignacchiti, Catanese (26'st Delpupo), Angori (26'st Ambrosini), Benedetti (32'st Provenzano), Ianesi (24'st Paudice), Nicastro. A disp.: Lewis, Vivoli, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Selleri, Salvadori. All.: Canzi.

Rimini (4-3-3): Colombi, Tofanari, Lepri, Gigli, Semeraro, Megelaitis (1'st Langella), Marchesi (24'st Lombardi), Iacoponi (1'st Selvini), Lamesta, Morra (34'st Ubaldi), Capanni (1'st Cernigoi). A disp.: Colombo, Pietrangeli, Stanga, Accursi, Bouabre, Acampa, Rosini, Leoncini. All.: Troise

Arbitro: Renzi di Pesaro, assistenti Roncari di Vicenza e Gagliani di Sondrio

Reti: 13'pt Angori, 21'pt e 29'pt Catanese, 22'st Nicastro.

Note: 2' e 4' di recupero, ammoniti Espeche, Stancampiano, Gagliardi e Ignacchiti nel Pontedera e Lombardi e Morra nel Rimini.