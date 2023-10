Serie C, Lucchese - Pontedera LIVE, ha inizio il derby. 45' 1 a 0 a segno Fedato

Questo derby puo' rappresentare un punto di svolta per entrambe le squadre: i granata vogliono confermare il momento positivo con una vittoria importante mentre i rossoneri devono scuotersi dalla fase negativa che stanno attraversando. Il Pontedera prova subito ad imporre il suo gioco, la Lucchese prova a ripartire in contropiede. Al 6' Ianesi va giù in area dopo un contatto da dietro ma per Di Reda non c'è il rigore. Succede poco in questo primo quarto d'ora con le due squadre che si alternano il possesso. Al 19' prima occasione con Magnaghi che da fuori lascia partire un tiro sotto la traversa mandato in angolo da Stancampiano. Rispondono subito i granata in contropiede con Delpupo che viene murato all'ultimo istante da Gucher, Perretta in scivolata non riesce a trovare il tap-in in scivolata. La Lucchese in questo momento prova a portare il possesso nella metà campo ospite ma non riesce ad arrivare al tiro. Al 34' Stancampiano para con sicurezza sul tiro di Russo e la manda in calcio d'angolo mentre esce per infortunio Nicastro, al suo posto Selleri. Dal calcio d'angolo ne nasce un altro su cui Fedato riesce ad insaccare e portare avanti i padroni di casa, i granata non riescono a rendersi pericolosi. Al 42' reazione Pontedera con una punizione da posizione defilata battuta da Ianesi che costringe Chiorra a spedira in calcio d'angolo, spingono i granata in questo finale di frazione.

Lucchese - Pontedera 0 a 0

Lucchese (4-2-3-1): Chiorra, Alagna, Tiritiello, Tumbarello, Fedato, Djibril, Russo, Gucher, Cangianiello, De Maria, Magnaghi. A disp.: Coletta, Perotta, Rizzo Pinna, Sueva, Berti, Quirini, Merletti, Yeboah, Guadagni. All.: Gorgone.

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano, Angori, Martinelli, Ianesi, Catanese, Ignacchiti, Guidi, Espeche, Delpupo, Perretta, Nicastro (34'pt Selleri). A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Calvani, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Bendetti, Paudice, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Di Reda di Molfetta, assistenti

Reti: 35'pt Fedato.

Note: