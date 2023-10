Serie C, pareggio Pontedera a Sassari, è 0 a 0 contro la Torres

Il Pontedera ottiene un ottimo pari sul campo della Torres, i più pericolosi sono i sardi capolisti che fin dal 10' si fanno sentire con Scotto che manca di poco lo specchio e due minuti più tardi Mastinu colpisce la traversa. Ancora Torres con Fischnaller che a Stancampiano battuto manca il giusto impatto col pallone. Il primo tempo prosegue con meno sofferenza da parte del Pontedera che riesce a prendere le misure e contenere l'offensiva degli uomini di Greco che vanno vicini alla rete solo dopo la mezz'ora con il tiro a lato di Ruocco.

Nella ripresa il Pontedera riesce ad occupare anche la metà campo dei padroni di casa ma non riesce a rendersi veramente pericolosa e al 25' ritornano a farsi sentire i sardi con Fischnaller che prima a tu per tu con Stancampiano trova la respinta del portiere e poi un minuto dopo su colpo di testa in mischia colpisce clamorosamente il palo. La Torres continua a chiudere il Pontedera sia quando ha il pallone che quando lo hanno i granata ma non riescono più a creare occasioni pulite e nel finale sfiora il gol Ianesi in contropiede murato da Antonelli.

Torres - Pontedera 0 a 0

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Idda, Dametto; Zecca, Kujabi, Mastinu, Cester (44'st Lora); Ruocco, Scotto (43'st Giglino); Fischnaller (28'st Diakitè). A disp. Garau, Pinna, Pelamatti, Masala, Lora, Nunziatini, Goglino, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega, Mandelli. All. Greco.

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani (32'st Pretato), Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti (36'st Delpupo), Catanese (36'st Provenzano), Angori; Benedetti (23'st Martinelli), Ianesi; Nicastro. A disp. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Provenzano. All.Canzi.

Arbitro: Marotta di Sapri. Assistenti Romano di Isernia e Masciale di di Molfetta, 4° ufficialeTestoni.

Note: 1' e 6' di recupero. Ammoniti Dametto e Cester nella Torres, Stancampiano, Espeche e Guidi nel Pontedera.