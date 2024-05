Pescara-Pontedera LIVE 0 a 1, 30' | Granata subito in vantaggio con un autogol degli abruzzesi

Il primo turno mette contro Pescara e Pontedera, i granata per passare il turno sono obbligati a vincere perché in caso di pareggio a passare il turno sarebbero gli abruzzesi. I granata possono riscattare il finale di stagione sottotono facendo un bel percorso in questi playoff dove per la prima volta sarà presente il VAR a supportare gli arbitri.

Subito in vantaggio il Pontedera con un clamoroso autogol, Selleri cerca il tap-in su una respinta corta di Plizzari ma da terra Mesik in scivolata la rinvia addosso a Milani e il pallone carambole in rete, granata avanti. Il Pescara muove il pallone alla ricerca di spazi ma non ha ancora trovato l'occasione giusta per farsi sentire dalle parti di Vivoli. La partita è a ritmi bassi, nessuna delle due squadre riesce a sfondare nella trequarti avversaria.

Pescara - Pontedera 0 a 1

Pescara (4-3-3) Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Moruzzi, Pellacani, Pierno, Staver, Franchini, De Marco, Meazzi, Cangiano, Capone, Vergani, Masala, Sasanelli. All.: Cascione.

Pontedera (3-4-2-1) Vivoli; Martinelli, Espeche, Calvani; Cerretti, Ignacchiti, Guidi, Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Stancampiano, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Lombardi, Delpupo, Provenzano, Salvadori, Ganz. All.: Canzi.

Arbitro: Antonino di Agrigento, assistenti D'Ascanio di Roma 2 e Picciché di Trapani. 4° uomo Leone di Barletta, VAR Miele di Nola e AVAR Baroni di Firenze.

Reti: 4'pt Autogol.