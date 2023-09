Serie C, il Pontedera trova il pari nel finale ad Arezzo, 1 a 1

Terzo pari consecutivo per i granata in undici giorni, in questo match il Pontedera subisce molto l'iniziativa dell'Arezzo nella prima mezz'ora che trova anche il vantaggio ma in seguito i ragazzi di mister Canzi riescono ad imporsi e trovare il pari nel finale nonostante un brivido nel recupero. La squadra sembra in miglioramento in ogni reparto, quello che forse manca per un salto di qualità è l'efficacia nel trovare l'ultimo passaggio per liberarsi al tiro.

Il primo tempo comincia con un infortunio tra le file dell'Arezzo con Masetti che è costretto ad uscire dopo solo quattro minuti per Polvani a causa di un problema fisico. Nonostante l'infortunio è la squadra di casa ad ottenere le prime occasioni del match con la conclusione di Renzi e la punizione pericolosa di Pattarello e al 11' arriva il vantaggio degli amaranto, la rete nasce all'iniziativa ancora di Pattarello che mette un cross respinto corto da Angori su cui ribatte per primo Mawuli che batte Lewis. All 22' la risposta dei granata con Catanese che va al tiro, respinge Trombini ma sulla respinta il più veloce è il centrocampista ospite e la mette in rete ma per l'arbitro c'è fallo sul portiere amaranto, episodio dubbio da rivedere.Subito dopo due occasioni che trovano pronto Lewis con Coccia e Mawuli, l'Arezzo prova a chiudere il match. Alla mezz'ora Ianesi vede il suo tiro murato da Chiosa negando il pari, nel finale c'è ancora spazio per un'occasione per i padroni di casa con Gucci.

Nella ripresa si ripropone il copione del match precedente dei granata con la squadra che controlla il pallino del gioco ed è stabilmente nella metà campo degli avversari senza però riuscire a rendersi pericolosa verso la porta avversaria, l'Arezzo si rifà vedere in contropiede in particolare con Iori a metà ripresa ma niente che possa impensierire Lewis. Al 36' il subentrato Delpupo riesce a concludere da una posizione non facile ma non riesce ad impegnare Trombini, la pressione del Pontedera continua a salire e infatti al 43' arriva il pari: Angori riesce a mettere un cross insidioso nell'area e Paudice riesce ad insaccare. Nel finale il match si fa concluso con le squadre lunghe e l'Arezzo va vicino alla vittoria: su un cross la respinta di Lewis non è perfetta e Lazzarini al volo riesce a trovare il tiro verso la porta ma Provenzano è bravo a salvare sulla linea di porta, una giocata che vale quanto il gol di Paudice.

Arezzo - Pontedera 1 a 1 (1 a 0)

Arezzo (4-3-3): Trombini; Renzi, Chiosa, Masetti (4' pt Polvani), Coccia; Settembrini (10' st Foglia), Mawuli, Bianchi (25' st Lazzarini); Pattarello (25' st Risaliti), Gucci, Iori (10' st Gaddini). A disp.: Borra, Ermini, Montini, Guccione, Kozak, Zona, Castiglia, Poggesi, Crisafi. All.: Indiani

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Guidi, Angori; Perretta, Ignacchiti (40' st Provenzano), Catanese (30' st Delpupo), Ambrosini (1' st Paudice); Benedetti, Ianesi (40' st Fossati); Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Espeche, Cerretti, Maiello. All.: Canzi.

Arbitro: Frascaro di Firenze. Assistenti Marchetti di Trento e Dell'Arciprete di Vasto. IV ufficiale Iacopetti di Pistoia.

Reti: 11' pt Mawuli, 43' st Paudice.

Note: 3' e 5' di recupero. Ammoniti Settembrini e Renzi nell'Arezzo e Angori, Calvani, Benedetti e Ianesi nel Pontedera.