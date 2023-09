Serie C, ancora 0 a 0 tra Pontedera e Perugia all'intervallo (45', LIVE in aggiornamento)

Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0 senza che nessuna delle due squadre riesca a prevalere sull'altra, il Perugia conclude qualche volta in più ma non impensierisce mai davvero Lewis.

Per il primo quarto d’ora del match la partita è nel complesso equilibrata con il Perugia che prova qualche volta più del Pontedera ad infilare la difesa avversaria ma senza successo. Al 16’ dopo un contrasto al limite Martinelli subisce un infortunio alla spalla ed è costretto ad uscire al posto di Ambrosini, esterno sinistro, facendo scalare quindi Angori nel ruolo di difensore centrale. I biancorossi iniziano ad alzare un po' il ritmo e al 24’ Matos va in dribbling su Espeche e rientrando sul destro costringe alla respinta corta Lewis ma la difesa ospite è veloce ad intervenire. Ancora pericoloso il Perugia con Kouan al 31’ che dal limite finta Catanese e manda alto di poco il destro a girare verso l’incrocio dei pali. Rischia Lewis qualche minuto più tardi uscendo in ritardo su calcio d’angolo andando a colpire Angella con il pallone che sta uscendo ma è sempre in gioco, fortunatamente per l’arbitro non c’è nulla.

Perugia – Pontedera (0 a 0)

Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Dell’Orco, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Ricci, Vazquez, Matos. A disp.: Abibi, Lavorgna, Morichelli, Vulikic, Bozzolan, Ebnoutalib, Giunti, Acella, Torrasi, Seghetti, Bezziccheri, Lisi, Cudrig. All.: Baldini.

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Martinelli (17’ pt Ambrosini), Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano, Catanese, Angori; Ianesi, Ignacchiti; Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Calvini, Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitra Di Francesco di Ostia Lido, assistenti Voytyuk di Ancona e Paggiola di Legnago.

Reti: .

Note: 2' di recupero. Ammonito Benedetti nel Pontedera.