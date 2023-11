Serie C, il Pontedera vince 1 a 0 sulla Juventus Next Gen, granata quinti in classifica

Vince il Pontedera contro la Juventus per 1 a 0 grazie ad una rete di Selleri, quinto successo consecutivo per i granata che adesso occupano il quinto posto della classifica insieme a Gubbio e Recanatese a 17 punti in dodici partite.

Parte meglio la formazione di casa con Selleri che su un cross non riesce a girare bene verso la porta venendo chiuso dalla difesa bianconera ma al 10’ si rifà segnando la rete decisiva del match, lancio lunghissimo di Espeche dalla propria metà campo che pesca l’attaccante granata, ad onor del vero partito in posizione dubbia, con un grande scatto però riesce ad insaccare di prima in scivolata. Dalla panchina bianconera nascono delle proteste che culminano con l’espulsione del mister Brambilla. La Juve prova a reagire ma non riesce a rendersi pericolosa fino al 38’ con Hasa che dribbla l’avversario e davanti a Stancampiano però centra la gamba del granata.

Nella ripresa il Pontedera si fa vedere con qualche cross pericoloso ma col passare dei minuti viene fuori la formazione ospite che trova prima una occasione con Anghelé nel finale, deviata in angolo da Espeche e poi al 95’ su un cross di Guerra Stancampiano esce a vuoto ma il colpo di testa bianconero esce alto.

Pontedera - Juventus Next gen 1 a 0 (0 a 0)

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano; Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Ignacchiti (45’ st Provenzano), Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi (30’ st Delpupo); Selleri (36’ st Ambrosini). A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Fossati, Paudice, Salvadori. All.: Canzi.

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Stivanello (36’ st Mancini), Poli, Muharemovic; Mulazzi (24’ st Savona), Comenencia (36’ st Maressa), Palumbo (1’ st Anghelé), Hasa, Rouhi (24’ st Ntenda); Guerra, Mbangula. A disp.: Scaglia, Crespi, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti. All.: Brambilla.

Arbitro: Iannello di Messina

Reti: 10’ pt Selleri.

Note: espulso l’allenatore Brambilla al 14’ pt; ammoniti Hasa, Guerra, Ianesi, Anghelé, Calvani e Savona.