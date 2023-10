Serie C, brutta caduta del Pontedera contro il Pineto 4 a 1

Perde il Pontedera contro il neopromosso Pineta che sta disputando delle buone partite d’esordio al primo anno di Serie C, gli uomini di Canzi invece in campionato non trovano la vittoria dalla prima contro i liguri del Sestri Levante, la classifica è ancora molto corta e non bisogna preoccuparsi troppo ma il prossimo match, lunedì 16 sera in casa contro il Rimini, dovrà essere quello del riscatto.

Parte fortissimo il Pineto che dopo soli 90 secondi mette in mezzo una ottima punizione dalla sinistra con Volpicelli, c’è una serie di batti e ribatti nell’area granata ma la palla arriva sulla testa di Marafini che trova il primo gol tra i professionisti. Al 10’ raddoppiano i padroni di casa con Volpicelli che dalla destra rientra sul sinistro lasciando partire una gran botta da fuori e batte Lewis che in questa situazione non appare impeccabile. Reagisce il Pontedera che accorcia lo svantaggio quando è passata da poco la mezzora con Ignacchiti che sul calcio d’angolo battuto da Benedetti e lasciato libero di saltare e insacca. Al 43’ occasione gigante per i granata di pareggiare, Ianesi mette un cross rasoterra che taglia l’area, Benedetti trova il tap-in ma il tiro è abbastanza debole e indirizzato verso Tonti che salva.

Nella ripresa allo scattare dell’ora di gioco Ianesi con un gran dribbling si trova davanti alla porta ma da posizione molto defilata e con il suo tiro costringe Tonti al calcio d’angolo. Il Pontedera insiste ma non riesce a trovare il pari e allora nel finale la chiude il subentrato Chakir che al 43’ segna da su una sponda di testa nata da un calcio d’angolo, gol quasi fotocopia del primo anche se qui Lewis non esce bene e in pieno recupero trova anche la doppietta con un altro colpo di testa scappando alle spalle del suo marcatore su un cross dalla sinistra.

Pineto: Tonti, Evangelisti, Ingrosso, Marafini (29′ st Di Filippo), Teraschi (17′st Baggi), Germinario, Amadio, Schirone (dal 29’st Njambe), Iaccarino (dal 17′st Borsoi), Gambale (dal 20′st Chakir), Volpicelli. A disp.: Mercorelli, Grilli, Ruggiero, Della Quercia, Lombardi, De Santis, Villa, Macario, Traini, Foglia. All. Amaolo.

Pontedera (3-4-2-1): Lewis, Calvani, Guidi, Angori (35′st Ambrosini), Perretta, Ignacchiti (24′st Paudice), Catanese, Pretato (39′pt Provenzano), Benedetti (35′st Fossati), Ianesi, Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Marrone, Espeche. All.: Canzi.

Arbitro: Gavini di Aprilia, assistenti Andreano e De Luca.

Reti: 2’pt Marafini, 10’pt Volpicelli, 34’pt Ignacchiti, 43’st e 45+4’st Chakir.