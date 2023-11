Serie D, il Cenaia contro l'arbitro: "Arbitraggio senza filo logico, errori incredibili"

Una partita tra due neopromosse che attraversano momenti molto diversi, Cenaia in negativo e Figline in positivo, ha visto i primi andare sotto di tre reti ad un certo punto della partita per poi rimontare parzialmente fino al 3 a 4 finale. Per la società pisana però l'arbitro Cataldo Zito ha commesso numerosi errori, anche molto banali a dir la verità, che hanno compromesso l'esito del match, di seguito il comunicato della società pisana emanato tramite i canali social relativo all'operato della terna arbitrale:

"Non intendiamo commentare la partita di oggi, in quanto la gara è stata falsata da un direttore di gara, Cataldo Zito della sezione di Rossano, provincia di Cosenza e dai due assistenti, Valerio Fatati e Daniele Tasciotti, entrambi di Latina, che hanno gestito la gara in maniera pessima, senza personalità, senza un filo logico, commettendo errori incredibili, ignorando cosa significhi il verbo ARBITRARE, invertendone il significato in “fischiare a caso”.

Non accettiamo gli atteggiamenti da primadonna, ignorando completamente il regolamento che dovrebbe applicare, come in occasione del 1-3 degli ospiti nato da una palla a due dove l’avversario al momento in cui la palla tocca terra, tocca la palla per primo e nell’incredulità generale prosegue l’azione e fa goal (visto che il gioco era stato interrotto per il tocco del direttore di gara su nostro possesso, come regolamento dice, dalla palla a due deve riprendere la squadra che aveva il possesso… non l’avversario!) facendo le bizze e tirando fuori cartellini a caso senza logica, tantomeno un briciolo di buonsenso. È incredibile come un arbitro che è al sesto anno di serie D abbia un simile atteggiamento e commetta simili errori, riuscendo a non apparire mai concentrato e credibile, dimostrando di non avere personalità neppure nelle situazioni più banali, rinnegando anche le sue stesse parole pronunciate in campo di fronte a svariati giocatori e sentite chiaramente anche dagli spettatori. Se dobbiamo retrocedere a prescindere, che ci venga detto subito, ma si evitino certe ridicole commedie e certi commedianti di basso rango.

Contro tutti e tutto, sempre FORZA CENAIA"