Serie D, il Cenaia perde di misura contro il San Donato Tavarnelle 0 a 1

Perde il Cenaia contro il San Donato Tavarnelle, retrocessa dalla Serie C e allenata da Lorenzo Collacchioni, ex mister del Livorno la scorsa stagione. Cominciano meglio i padroni di casa con Manfredi che dopo pochi minuti costringe Manzari a superarsi. Continua la pressione dei pisani mentre gli ospiti non riescono a farsi vedere se non per qualche sporadica occasione. Nell’ultimo quarto d’ora due occasioni arrivano a Bruzzi, la prima spara alto su un buon cross, la seconda di testa sfiora il palo.

Nel secondo tempo invece è la squadra ospite a rendersi subito pericolosa con un grandissimo tiro tentato da Burato da centrocampo che colpisce la traversa, poco dopo lo stesso giocatore costringe Baroni a deviare una punizione sulla traversa e un minuto più tardi viene espulso per doppia ammonizione Borghi del San Donato. Il Cenaia allora alza il baricentro e prova a cercare l’iniziativa decisiva per vincere la partita, forte della superiorità numerica, ma arrivano solo poche occasioni che non impensieriscono più di tanto Manzari. Nel finale passa a sorpresa in vantaggio il San Donato sfruttando un errore difensivo, Baroni vuole servire un compagno ma il passaggio è troppo corto e ci arriva Barazzetta che insacca senza troppi problemi. Il Cenaia ci prova ma nonostante arrivi anche un’occasione con Rossi che spara alto non riesce a segnare e subisce una sconfitta immeritata dove avrebbe meritato almeno un pareggio però va detto che per una squadra giovane, guardando ai lati positivi, queste sconfitte sono quelle che fanno esperienza e formazione nell’economia di un campionato.

Cenaia – San Donato Tavarnelle 0 a 1 (0 a 0)

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Sanyang, Signorini, Pasquini, Caciagli, Borselli, Simonini, Manfredi, Bruzzi. A disp.: Perullo, Benassi, Di Bella, Macchia, Velani J., Di Giuseppe, Zaccagnini, Quilici, Picchi. All.: Macelloni Massimo

San Donato Tavarnelle: Manzari, Sichi, Nobile, Videtta, Burato, Frosali, Neri F., Borghi, Lucatti, Bellini, Calamai. A disp.: Campinotti, Forconi, Giubbolini, Belli, Papalini, Marianelli, Barazzetta, Seghi, Panicucci. All.: Collacchioni Lorenzo

Arbitro: Alessio Amadei di Terni

Reti: Barazzetta 37' st.

Note: espulso per doppia ammonizione Borghi al 12'st.