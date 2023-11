Serie D, fa male il turno infrasettimanale alle formazioni pisane, sconfitte entrambe

Perde il Mobilieri Ponsacco rimontato due volte dall’Orvietana nel 3 a 2 maturato oggi nel turno infrasettimanale. Primo tempo migliore degli ospiti che trovano il vantaggio alla mezzora con Panattoni che rientra e tira battendo il portiere di casa. Nella ripresa reagiscono i padroni di casa trovando il vantaggio con Greco che nella mischia nata da una respinta di Falsettini su calcio d’angolo insacca. Raddoppiano i rossoblù con Nieri che in contropiede non si fa ipnotizzare da Marricchi. Pareggia sette minuti più tardi ancora l’Orvietana con Vignati di testa segna su schema da calcio d’angolo e i biancorossi trovano coraggio e allo scadere trovano il vantaggio con Orchi, ancora di testa, sul cross di Stampete.

Brutta sconfitta del Cenaia nella trasferta contro il Follonica Gavorrano, un 4 a 0 maturato fin dai primi minuti dove arriva il vantaggio con Regoli che trasforma un calcio di punizione, dopo una fase in cui domina ancora il Follonica, raddoppiano con Ampollini al 21’ con Ampollini che di testa appoggia in rete un cross sporcato dal portiere ospite Perullo. Nella ripresa non riesce a reagire il Cenaia e nel finale allora Pino segna con un gran tiro da fuori, nel finale poi c’è spazio anche per la rete di Souare che da posizione defilata insacca il definitivo 4 a 0

Follonica Gavorrano - Cenaia 4 a 0 (2 a 0)

Follonica Gavorrano: Filippis, Brunetti, Ceccanti, Origlio, Pino, Souare, Masini, Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli. A disp.: Bianchi, Pignat, Dierna, Grifoni, Modic, Mezzasoma, Barlettani, Bellini, Marcheggiani. All.: Masi.

Cenaia: Perullo, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli, Benassi, Sanyang, Zaccagnini, Di Bella, Picchi, Manfredi. A disp.: Simoncini, Rossi, Quilici, Bruzzi, Bartolini, Simonini, Accordino, Malara, Pasquini. All.: Macelloni.

Arbitro: Isoardi di Cuneo

Reti: 8'pt Regoli, 21'pt Ampollini, 34’st Pino, 39’st Souare.

Orvietana-Mobilieri Ponsacco 3 a 2 (0 a 1)

Orvietana: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Vignati, Ricci, Congiu, Manoni, Fabri, Santi, Greco, Marsili. A disp.: Rossi, Lorenzini, Labonia, Siciliano, Orchi, Mafoulou, Veneroso, Stampete, Osakwe. All.: Fiorucci.

Mobilieri Ponsacco: Falsettini, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri, Grea, Nannetti, Regoli, De Vito, Matteoli, Fisher. A disp.: Fontanelli, Felleca, Macchi, Buffa, Innocenti, Milani, Natali, Mogavero, Milli. All.: Bozzi.

Arbitro: Roberto De Stefanis di Udine

Reti: 32'pt Panattoni (MP), 9’st Greco, 14’st Nieri, 22’st Vignati, 45’st Orchi.