Serie D, pari del Mobilieri Ponsacco a Figline, Cenaia sconfitto dal Ghiviborgo

Pareggia il Mobilieri Ponsacco l'ultima trasferta della stagione, subito in vantaggio i padroni di casa con Saccardi che riceve un lancio lungo e batte Falsettini. Non si fa aspettare troppo la risposta degli ospiti che impegnano Simoni in un paio di occasioni e trovano il pari con Borselli che riceve palla, controlla e batte l'estremo difensore dei gialloblù. In apertura di ripresa a segnare sono ancora i rossoblù con Italiano che segna su un cross. Spingono ancora i ragazzi di mister Bozzi ma al 28' pareggiano i padroni di casa con Zellini su un cross nato da una ripartenza. Il Mobilieri Ponsacco spinge fino alla fine e meriterebbe di vincere ma il Figline riesce a difendere il pareggio.

Perde invece il Cenaia che rimane matematicamente ultimo, a poco servirà il derby di settimana prossima tra Cenaia e Mobilieri Ponsacco, è 1 a 3 contro il Ghiviborgo. Partono subito bene i biancorossi che chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie ai gol di Orlandi e Nottoli a cavallo della mezz'ora, nella ripresa la musica non cambia e gli ospiti calano il tris con Poli al 34', solo nel finale arriva il gol della bandiera di Bartolini.

Figline – Mobilieri Ponsacco 2 a 2 (1 a 1)

Figline: Simoni, Dema, Diarra, Cavaciocchi, Sabatini, Ficini, Zellini, Iaiunese, Bruni, Torrini, Saccardi. A disp.: Conti, Malpaganti, Fiore, Simonti, Costantini, Banchelli, Lebrun, Zhupa, Masini. All.: Tronconi.

Mobilieri Ponsacco: Falsettini, Bardini, Italiano, Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri, Bologna, Regoli, De Vito, Borselli. A disp.: Fontanelli, Innocenti, Milani, Di Pasquale, Mogavero, Milli, Nieri, Pellegrini, Fischer. All.: Bozzi.

Arbitro: Laraspata di Bari.

Reti: 4'pt Saccardi (F), 27'pt Borselli (MP), 3’st Italiano (MP), 28'st Zellini (F).

Cenaia – Ghiviborgo 1 a 3 (0 a 2)

Cenaia: Borghini, Botrugno, Papini, Scuderi, Signorini, Tognocchi, Rustichelli, Rossi, Fenzi, Fontana, Macchia. A disp.: Baroni, Bracci, Ferretti, Bartolini, Caciagli, Cocucci, Campera, Becucci, Pasquini. All.: Iacobelli.

Ghiviborgo: Bonifacio, Turini, Sanzone, Bura, Hrom, Carli, Nottoli, Orlandi, Campani, Vecchi, Lepri. A disp.: Becchi, Signorini, Poli, Cristofani, Romano, Giannini, Russo, Saidi, Masella. All.: Lelli.

Arbitro: Lacerenza di Barletta.

Reti: 26'pt Orlandi (G), 33'pt Nottoli (G), 35'st Poli (G), 44'st Bartolini (C).