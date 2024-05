Serie D, piccola soddisfazione per il Cenaia che vince 3 a 0 il derby contro il Mobilieri Ponsacco

Primo successo in trasferta degli arancioverdi in campionato dal 12 marzo 2023 dove vinsero 1 a 0 a Perignano staccando, di fatto, il pass per la Serie D, invece il Mobilieri Ponsacco chiude la stagione con solo 6 punti guadagnati in casa, tutti frutto di pareggi.

Tornando al match, dopo un primo tempo dove nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra, nella ripresa si sblocca il Cenaia grazie al bomber di esperienza Ferretti che nel primo quarto d'ora ne fa due e i rossoblù non riescono più a riaprirla. Al 42' poi mette anche la firma finale Macchia.

Mobilieri Ponsacco – Cenaia 0 a 3 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Falsettini, De Vito, Bologna, Grea, Milli, Fischer, Borselli, Brondi, Regoli, Sivieri, Panattoni. A disp.: Fontanelli, Italiano, Menichini, Nieri, Matteoli, Mogavero, Innocenti, Pellegrini, Vannozzi. All.: Bozzi.

Cenaia: Borghini, Botrugno, Scuderi, Signorini, Papini, Rossi, Caciagli, Bartolini, Calloni, Ferretti, Fontana. A disp.: Baroni, Gucciardi, Campera, Rustichelli, Macchia, Cocucci, Pasquini, Becucci, Fenzi. All.: Iacobelli.

Arbitro: Cortale di Locri.

Reti: 6’st e 18’st Ferretti, 42’st Macchia.