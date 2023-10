Serie D, il Mobilieri Ponsacco cade nel finale contro il Ghiviborgo, 0 a 2

Squadra in casa

Squadra in casa Mob. Ponsacco

Il Mobilieri Ponsacco perde il match contro il Ghiviborgo, un risultato maturato negli ultimi dieci minuti ma i padroni di casa erano rimasti in dieci uomini dopo un quarto d’ora.

Parte forte il Ponsacco con Nieri che costringe Becchi a salare in uscita, dopo 15’ però viene espulso Milani per un fallo da ultimo uomo e allora i piani della squadra di mister Caramelli devono necessariamente cambiare e l’impostazione diventa difensiva. Al 35’ Carcani davanti a Fontanelli si fa ipnotizzare ma il Ponsacco risponde e poco più tardi viene annullato un gol di Nieri per fuorigioco.

Nella ripresa il Ghiviborgo controlla il match ma il Ponsacco disputa un’ottima partita ed impegna duramente anche il portiere Fontanelli che fino alla mezz’ora è il più coinvolto tra i due estremi difensori. Nel forcing finale però il Ghiviborgo ha la meglio prima con Campani che porta in vantaggio i suoi, il Ponsacco prova a portarsi avanti ma il contropiede allo scadere degli ospiti finalizzato da Nottoli non lascia scampo a Fontanelli.

Mobilieri Ponsacco – Ghiviborgo 0 a 2 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Innocenti, Nieri, Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi. A disp.: Falsettini, Felelca, Macchi, Buffa, Hanxhari, Grea, Barillà, Milli, Matteoli. All.: Caramelli.

Ghiviborgo: Becchi, Turini, Signorini, Sanzone, Petronelli, Carli, Carcani P., Carcani T, Gibilterra, Vecchi, Lepri. A disp.: Cusin, Giannini, Nottoli, Orlandi, Campani, Nannipieri, Poli, Russo, Vitrani. All.: Lelli.

Arbitro: Aurisano di Campobasso, assistenti Palazzo di Campobasso e Licari di Marsala.

Reti: 34’st Campani, 45’st Nottoli.

Note: espulso Milani al 15’pt.