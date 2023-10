Serie D, non basta Nieri al Ponsacco, la Pianese vince 1 a 3 e si conferma capolista, pisani ultimi

Non basta al Mobilieri Ponsacco il cambio di allenatore a dare subito la scossa necessaria anche se l’avversario era la Pianese capolista. Il ritorno di Francesco Bozzi in panchina sembra dare i suoi frutti nei primi minuti con il vantaggio di Nieri al 18’ ma col passare dei minuti la qualità degli ospiti viene fuori e prima Morgantini trova il pari al 36’ e poi Mastropietro al 45’ la ribalta. Nella ripresa il Ponsacco combatte e contiene bene la Pianese andando anche vicino al pari ma non ci riesce e nel finale in pieno recupero Mignani chiude il discorso confermando i suoi in testa alla classifica mentre il Ponsacco resta ultimo insieme al Real Forte Querceta.

Mobilieri Ponsacco – Pianese 1 a 3 (1 a 2)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri, Grea, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi, Fisher. A disp.: Falsettini, Macchi, Buffa, Hanxhari, Innocenti, Milani, Barilla, Milli, Matteoli. All.: Bozzi.

Pianese: De Fazio, Remy, Pinto, Proietto, Polidori, Boccadamo, Morgantini, Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastropietro. A disp.: Borghini, Lo Porto, Papini, Liso, Tognetti, Caldarulo, Bartolaccini, Miccoli, Kouko. All.: Prosperi.

Arbitro: Guitaldi di Rimini, assistenti Concettini di Faenza e Sintoni di Faenza.

Reti: 18'pt Nieri (MP), 36'pt Morgantini, 45'pt Mastropietro, 45+6’ st Mignani.