Serie D, il Ponsacco perde 1 a 0 contro il San Donato Tavarnelle, adesso la classifica è un problema

Il Mobilieri Ponsacco perde 1 a 0 in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, i gialloblù vendicano la sconfitta subita nel primo turno di Coppa. Subito una grandissima occasione per i padroni di casa con Marianelli che in seguito ad uno scambio si trova davanti a Fontanelli che para. A decidere il match è la rete in apertura del capitano del San Donato Francesco Frosali che al 4’ di testa insacca un cross su punizione. Dopo una fase centrale a ritmi bassi nel finale si fa vedere il Ponsacco che va a concludere prima con Fasciana e poi con Nieri che al 43’ spara alto in un momento di confusione.

Nella ripresa al 15’ ancora un’occasione per Nieri che di testa manca lo specchio, due minuti più tardi sfiora il raddoppio il San Donato con Neri che tenta il pallonetto su Fontanelli ma non trova la porta. In seguito doppia occasione di Lucatti che però non trova il raddoppio, sfiora invece il pari il Ponsacco con un tiro-cross di Innocenti. Il match si spenge pian piano e il Ponsacco non riesce a trovare la via del pari, adesso i rossoblù si trovano all’ultimo posto insieme al Sansepolcro e al Real Forte Querceta, il prossimo match sarà quasi impossibile contro la Pianese capolista ma servirà puntare a fare punti per smuovere la classifica.

San Donato Tavarnelle – Mobilieri Ponsacco 1 a 0 (1 a 0)

San Donato Tavarnelle: Manzari, Sichi, Nobile, Videtta, Calamai, Frosali, Barazzetta, Marianelli, Lucatti, Neri F., Borghi. A disp.: Campinotti, Forconi, Giubbolini, Diana, Burato, Belli, Papalini, Seghi, Panicucci. All.: Collacchioni.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Macchi, Panattoni, Nieri, Grea, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi. A disp.: Falsettini, Felleca, Buffa, Hanxhari, Innocenti, Mogavero, Milli, Matteoli, Fisher. All.: Caramelli.

Arbitro: Cipriano di Torino

Reti: 4’pt Frosali.