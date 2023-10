Serie D, il Real Forte Querceta chiede le scuse del Ponsacco per gli insulti ad Apolloni

Il match di ieri tra Real Forte Querceta e Mobilieri Ponsacco è terminato con la vittoria dei pisani per 2 a 1, dominio netto nel primo tempo, poi Apolloni del Querceta accorcia le distanze e si rivela il migliore dei suoi, al pari del portiere Gatti, ma non riescono a riprendere il risultato. Nel finale in seguito ad un duro fallo della difesa di casa si accende un parapiglia tra i giocatori di entrambe le squadre proprio davanti alla panchina ospite. In quel momento Federico Apolloni viene apostrofato dal preparatore dei portieri del Ponsacco Matteo Granchi e si accende un duro confronto tra i due che vengono separati con la forza, l’arbitro espelle Apolloni e allontana il preparatore.

Pare che il preparatore abbia fatto leva sulle vicende personali di cronaca del calciatore e in seguito al match il direttore generale del Real Forte Querceta Alessandro Donati afferma, in un video pubblicato dalla società stessa, che: “Siamo amareggiati, quando un calciatore viene provocato nel personale con una provocazione vile credo che ci dobbiamo porre degli interrogativi. Credo che il ragazzo debba essere rispettato, le vicende personali non riguardano il rettangolo di gioco e la società Ponsacco dovrebbe avere cura dei propri tesserati e di quello che succede. Esprimiamo solidarietà nei confronti di Federico Apolloni e ci auguriamo che da parte del Ponsacco ci sia una presa di posizione sull’episodio che io credo sia doverosa”. Per quanto riguarda l’altra società coinvolta, il Mobilieri Ponsacco ha fatto sapere che non commenterà la vicenda. Si aspetta invece cosa deciderà la giustizia sportiva e cosa sarà riportato nel referto arbitrale.