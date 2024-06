Serie D, le riconferme e i primi colpi del Tuttocuoio in vista del ritorno nella quarta categoria

Il Tuttocuoio vuole salvarsi e lo vuole fare senza rischiare, la presidente Paola Coia ha deciso di ripartire da delle certezze: riconfermato come allenatore Aldo Firicano e in neroverde rimarranno il giovane attaccante Gabriele Massaro, classe 2002, e i centrocampisti Filippo Chiti e Lorenzo Fini, frenati quest'anni dagli infortuni ma a disposizione per la prossima stagione.

Tra i nuovi arrivi invece sono stati ufficializzati Franco Gabriel Veron, difensore classe 1995 ex Sora di nazionalità aergentino che aveva giocato precedentemente in patria con il Deportivo Moròn e il Sarmiento Resistencia tra le altre. È stato ufficializzato anche il suo connazionale Nicolas Francisco Lancioni, attaccante classe 1999, lo scorso anno in Sardegna al Budoni e precedentemente nel Reggioravagnese, Castelluccio, Vigevano e Virtus Ispica. Ala destra di piede mancino che puo' giocare anche come prima punta, Lancioni viene da una stagione non positiva al Budoni ma ha degli ottimi precedenti a livello realizzativo, in particolare nell'Eccellenza Calabrese.