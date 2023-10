Serie D, vittoria del Ponsacco contro il Real Forte Querceta 1 a 2

Vittoria meritata del Mobilieri Ponsacco che si impone 2 a 1 sul campo del Real Forte Querceta, dominio assoluto nel primo tempo e secondo di gestione.

Comincia meglio il Ponsacco che dopo due ottime conclusioni da fuori dove Gatti si fa trovare pronto trova il vantaggio con Nieri che di testa insacca, Gatti la prende ma il pallone era già oltre la linea, e capitalizza l’ottimo primo tempo messo in campo dagli uomini di Caramelli, che nella prima frazione avrebbero probabilmente meritato più di una rete, considerando anche la parata fenomenale in tuffo sotto la traversa del portiere del Querceta e i numerosi tiri usciti di pochissimo sui quali non sarebbe potuto arrivare.

Il Real Forte Querceta si fa vedere nella ripresa con una punizione di Bigica su cui Fontanelli si fa trovare pronto ma il Ponsacco si riconferma anche nella ripresa conquistando e trasformando un rigore con Panattoni al 6’. Arriva in quel momento la reazione dei padroni di casa che la riaprono al 9’ con Apolloni che riceve un angolo battuto corto da Gabrielli, la difesa pisana è troppo passiva e gli permette di entrare in area e la sua conclusione entra in rete con Fontanelli che non riesce ad intervenire a causa della visuale coperta. Può raddoppiare Panattoni sull’errore di Gatti che è lento a spazzare il retropassaggio di Vietina e trova il pressin del numero 9 rossoblù ma l’estremo difensore salva sulla linea. Poi addirittura tre occasioni da fuori ancora per Apolloni, il migliore dei suoi insieme a Gatti, che vengono negate da una deviazione decisiva, da una gran parata di Fontanelli sul calcio da fermo e da un’altra deviazione di un difensore. Si fa sentire il Ponsacco in contropiede ma Gatti continua a superarsi nelle sue parate. Al 95’ il Querceta reclama un fallo di mano in area di Remedi ma per l’arbitro non c’è niente e neanche le immagini chiariscono l’accaduto. Nel finale la partita si infiamma e nasce un parapiglia in seguito ad un brutto intervento dove vengono espulsi Apolloni ed un componente della panchina del Ponsacco.

Real Forte Querceta – Mobilieri Ponsacco 1 a 2 (0 a 1)

Real Forte Querceta: Gatti, Maccabruni M., Vietina, Bigica, Tognarelli, Michelucci, Scarpa, Apolloni, Pegollo, Purro, Gabrielli. A disp.: Luci, Ndiaye, Meucci, Betti, Bucchioni, Podesta, Advillari, Morana, Vanni. All.: Sena.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Innocenti, Nieri, Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi. A disp.: Menichetti, Felleca, Macchi, Buffa, Hanxhari, Arrighini, Barilla, Milli, Matteoli. All.: Caramelli.

Arbitro: Benevelli di Modena, assistenti Selleri di Bologna e Lanfredi Sofia di Bologna.

Reti: 14’ Nieri, 6’ st (R) Panattoni, 9’ st Apolloni.

Note: espulso Apolloni