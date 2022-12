Il Pisa va in gol con la solidarietà: visita alla Stella Maris

Il sorriso stampato sul volto, gli occhi sognanti di chi finalmente può vedere da vicino i propri beniamini, le mani che si stringono attorno alle braccia dei calciatori che settimanalmente li fanno saltare di gioia. I piccoli pazienti della struttura di Calambrone della Stella Maris hanno potuto vivere ore di pura gioia, proprio a ridosso delle festività natalizie, grazie alla visita di una delegazione di giocatori del Pisa Sporting Club guidati dal capitano Marius Marin.

Foto, autografi e tanti doni colorati di nerazzurro e marchiati Sporting Club hanno arricchito l'esperienza dei giocatori all'interno della struttura sanitaria. Il modo migliore per rendere un po' più speciale la permanenza dei piccoli ospiti, e delle loro famiglie, all'interno dell'edificio.

Nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre la truppa guidata da Luca D'Angelo è ritornata a sudare in campo. Per l'occasione la formazione di Eccellenza del Fratres Perignano ha fatto da sparring partner nell'allenamento congiunto disputato sul prato dell'Arena Garibaldi, nel quale il tecnico ha potuto provare uomini e schemi in vista della sfida che concluderà il 2022: lunedì 26 dicembre a Ferrara contro la Spal (alle 15). Per la cronaca il test si è chiuso 9-0 in favore dei nerazzurri grazie alle marcature di Mastinu, Masucci, Sibilli, Gliozzi, Torregrossa (2), Gliozzi (2) e Beruatto.

Gli allenamenti del Pisa proseguiranno adesso sempre all’Arena Garibaldi e sempre a porte chiuse; nel pomeriggio di sabato 24 dicemnbre e quindi domenica, nella mattina di Natale, poche ore prima della partenza per l’Emilia. Qui la squadra sarà accompagnata da oltre 1.400 sostenitori.