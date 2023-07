C'è il nome del primo avversario ufficiale dei nerazzurri: sfida al Frosinone in Coppa Italia

Nonostante la stagione cadetta sia sempre sottoposta alla spada di Damocle della battaglia legale che coinvolge Lecco, Reggina, Perugia e Brescia, c'è una data da cerchiare di rosso sul calendario. Venerdì 11 agosto alle 17.45 (diretta sul 20 del digitale terrestre) la formazione di mister Alberto Aquilani disputerà il primo incontro ufficiale dell'annata: allo Stirpe di Frosinone i nerazzurri se la vedranno con i padroni di casa, nepromossi in Serie A, nei sedicesimi di Coppa Italia.

La Lega A nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio ha sorteggiato il tabellone integrale delle gare che condurranno alla finalissima dell'Olimpico, in programma il 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Nella composizione degli incroci dai trentaduesimi di finale in poi, la Lega A ha deciso di non attendere l'esito dei ricorsi: Lecco, Reggina, Perugia e Brescia non prenderanno così parte alla competizione.

Per quel che riguarda, invece, l'orizzonte più prossimo di Caracciolo e compagni, alle viste c'è l'amichevole che chiuderà il ritiro di Rovetta: giovedì 27 luglio i nerazzurri giocheranno contro il Fiorenzuola (Serie C), prima di fare ritorno al quartier generale di San Piero a Grado e proseguire lì la preparazione in vista del campionato. Che, verosimilmente, scatterà soltanto a settembre.