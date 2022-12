Spal-Pisa: le probabili formazioni | In 1500 a Ferrara per spingere i nerazzurri verso l'ultima vittoria dell'anno

Tutti in trasferta, nonostante il giorno festivo. Per Santo Stefano la gita fuori porta condurrà tantissimi tifosi nerazzurri a Ferrara, in concomitanza con l'ultima giornata del girone d'andata del campionato cadetto. Lunedì 26 dicembre (alle 15), al Mazza troveranno posto 1500 sostenitori, pronti a incitare a perdifiato i loro beniamini e spingerli alla conquista della seconda vittoria consecutiva e al quattordicesimo risultato utile in serie.

Convinzione ed entusiasmo

La squadra ha trovato la sua quadratura e a tratti sembra viaggiare con il pilota automatico. Un passo più indietro quando gli avversari tentano di scalfirne il bunker difensivo, due passi avanti quando c'è da innescare le bocche da fuoco sulla trequarti offensiva. Il Pisa occupa il campo, interpreta le partite e gestisce il pallone da grande squadra e lunedì prossimo a Ferrara proverà a conquistare altri tre punti che consentirebbero a tutto l'ambiente di trascorrere delle festività eccezionali sul piano dell'entusiasmo.

L'ultimo posto in classifica di fine settembre sembra appartenere a un altro campionato, da tanto che è mutata l'aria dentro lo spogliatoio e attorno alla squadra. Lo dimostra la risposta eccezionale del tifo pisano, che non mancherà di far sentire il proprio calore neppure in un giorno tradizionalmente dedicato alla famiglia. Contro la Spal rientrerà Beruatto sulla corsia mancina, con il resto della difesa che non dovrebbe subire modifiche rispetto alla vittoria con il Brescia (Livieri tra i pali compreso).

Anche in mezzo al campo il terzetto composto da Marin, Nagy e Tourè non dovrebbe essere cambiato, mentre i dubbi maggiori si condensano sul reparto offensivo. Nessun problema di squalifiche o infortuni, anzi: la questione è proprio l'abbondanza e l'ottimo stato di forma di tutti gli elementi a disposizione di Luca D'Angelo. Gliozzi, reduce dalla doppietta contro le Rondinelle, è praticamente certo della conferma. Anche Torregrossa nell'ultima partita ha mostrato squarci di classe pura, al pari di Morutan alle loro spalle. Ma anche i vari Matteo Tramoni, Sibilli e Masucci scalpitano e non sarà semplice tenerli fuori dal 1'.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Alessandro Prontera di Bologna. Il Pisa è la seconda squadra più arbitrata in carriera, ma i nerazzurri con il fischietto emiliano non hanno molta fortuna. In 9 precedenti, infatti, l'unica vittoria è arrivata lo scorso marzo contro la Cremonese (3-0): le altre partite hanno portato in dote appena 2 pareggi e ben 6 sconfitte, l'ultima delle quali nella semifinale playoff di andata dello scorso maggio a Benevento (1-0 per i sanniti).

I nerazzurri arrivano alla sfida forti dei tredici risultati positivi in serie e del miglior attacco della cadetteria: sono già 29 le reti messe a segno. Nelle ultime quattro partite, inoltre, Barba e compagni non hanno concesso alcuna segnatura agli avversari. C'è però da migliorare il rendimento esterno: in 9 trasferte lo SPorting Cliub ha centrato appena una vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte. La Spal è reduce invece dal bel successo nel derby in casa del Parma: uno 0-1 che è valso il primo acuto lontano dal Mazza. Con 20 punti gli estensi guidati da Daniele De Rossi sono appena fuori dalla zona playout: in casa non vincono dal 22 ottobre, giorno del debutto dell'ex capitano della Roma, contro il Cosenza (5-0).

Le due formazioni si affrontano in Emilia per la ventinovesima volta nella storia: il bilancio complessivo evidenzia 8 vittorie del Pisa, 14 sconfitte e 6 pareggi. Nell'ultimo incrocio, disputato il 22 gennaio scorso, il match terminò 0-0. Il Pisa non vince al Mazza dal 23 novembre 2015, in Serie C: i nerazzurri si imposero 2-1 in rimonta.

Le probabili formazioni

Spal (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Zanellato, Murgia, Tripaldelli; Valzania, Maistro; La Mantia. All. De Rossi

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni M.; Gliozzi. All. D'Angelo