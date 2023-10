Un brodino che porta un punto nelle casse del Pisa, che cancella soltanto in parte la delusione della sconfitta di otto giorni fa contro il Cosenza. Il dato positivo è che per la terza trasferta consecutiva la porta resta inviolata, ma per vincere le partite serve produrre molto di più.

Tanto equilibrio, parecchia apprensione da entrambe le parti e pochissimo spettacolo. Pisa e Spezia chiudono la prima frazione con un legno per parte e poco altro. Gli aquilotti partono meglio e dopo appena un minuto e mezzo centrano la traversa con Francesco Esposito, bravo ad anticipare Caracciolo nel cuore dell'area sulla verticalizzazione di Nikolau. La risposta nerazzurra arriva poco prima della mezz'ora con la ripartenza guidata da Torregrossa e chiusa dal diagonale rasoterra di Esteves dal limite dell'area, che supera Zoet ma si schianta sul palo.

Il Pisa esce meglio dagli spogliatoi dopo l'intervallo e sfiora il vantaggio in due occasioni. Prima è Torregrossa, servito in profondità sul filo del fuorigioco dalla spizzata aerea di Piccinini, che spara tra le braccia di Zoet dall'interno dell'area di rigore. Poi da corner Barberis mette in imbarazzo il portiere spezzino con una traiettoria velenosa diretta verso il primo palo: la respinta del portiere ligure viene raccolta in acrobazia da Leverbe, che però scheggia soltanto il palo. Nel mezzo l'episodio più contestato di tutto il pomeriggio: Beruatto, servito in profondità da Torregrossa, anticipa Elia per involarsi verso la porta e l'avversario lo abbatte senza interessarsi del pallone. Doveri prima estrae il giallo ma viene richiamato dal Var: la revisione sembra lasciar pensare al rosso per fallo da ultimo uomo, invece l'arbitro incredibilmente cancella il giallo e la punizione ma riconsegna la palla al Pisa. Lo Spezia, di fatto, nella ripresa è un fascio di nervi privo di idee e termina la gara con il rosso diretto per Ekdal, colpevole del fallo di reazione su Calabresi.

La partita

Dopo lo scivolone interno con il Cosenza e le annesse critiche piovute su tutti i protagonisti nerazzurri, dal tecnico Aquilani ai calciatori, il Pisa vuole rialzarsi e riprendere la propria marcia in una delle partite più sentite di tutto il campionato. Sul neutro di Cesena i nerazzurri sfidano lo Spezia, altra grande delusa del primo scorcio di campionato, in una gara che ha il sapore di quello che sarebbe potuto essere ma purtroppo non è. Perché con la decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di restringere la trasferta esclusivamente ai supporters pisani (di tutta la provincia) in possesso della Tessera del tifoso, il risultato è che nel settore ospiti del Manuzzi prendono posto appena 91 persone.

Aquilani stravolge la formazione, priva anche di Arena (altro infortunato che va ad aggiungersi alla lista delle assenze pesanti in attacco), e opta per la difesa a tre con i soli Beruatto ed Esteves sugli esterni. In attacco la coppia è formata da Torregrossa e Moreo. I padroni di casa schiacciano il Pisa fin dalle prime battute di gioco e dopo un minuto e mezzo scarso centrano la traversa con Francesco Esposito. Il pallone in verticale di Nikolau trova il taglio in verticale del centravanti, che dall'interno dell'area di rigore anticipa Caracciolo ma trova il legno a respingergli la conclusione.

I nerazzurri ci mettono un po' per reagire, ma quando lo fanno vanno vicinissimi al bersaglio grosso. Al 27' Torregrossa pilota una ripartenza centrale che rifinisce per l'accorrente Esteves: diagonale rasoterra che tocca il palo e torna in campo. Pochi attimi dopo, da rimessa laterale, Barberis controlla al limite e testa i riflessi di Zoet con un rasoterra scarico. Poco dopo la mezz'ora il regista riesce a riconquistare un bel pallone sulla trequarti offensiva, spalancando la strada alla percussione di Piccinini. Il centrocampista va centralmente e dal limite calcia: conclusione deviata in corner dalla difesa spezzina.

Poco prima dell'intervallo anche Nicolas mette il proprio nome sul tabellino, esibendosi in una bella uscita bassa sull'imbeccata da Francesco Esposito per Kouda. L'attaccante scivola alle spalle di Canestrelli ma il suo tocco ravvicinato viene sbarrato dal portiere brasiliano. Il suo collega Zoet lo imita al 48', quando Piccinini sale in aria e di testa manda in porta Torregrossa. Il numero 10 anticipa il proprio marcatore sul filo del fuorigioco ma non riesce ad angolare la conclusione col mancino: la palla a mezza altezza viene respinta dal portiere ligure.

Lo Spezia non ci sta e si riaffaccia dalle parti di Nicolas al 55' con Antonucci. Il suo destro a giro sul secondo palo viene smanacciato in corner da Nicolas. Al 60' l'episodio che farà sicuramente discutere a lungo: Torregrossa sventaglia per Beruatto, che di testa anticipa Elia e si spalanca la strada per la porta. L'esterno bianconero gli taglia la strada e lo abbatte e Doveri fischia il fallo sventolando il giallo. Poi il Var richiama l'arbitro: tutti pensano a un aggravamento della decisione, perché il terzino nerazzurro sarebbe andato in porta. Ma incredibilmente Doveri annulla la decisione, cancellando il giallo e riconsegnando la palla al Pisa. Decisione misteriosa.

I nerazzurri però adesso danno cenni di vita più concreti e al 67' scheggiano un altro palo. Barberis calcia un corner teso che mette in imbarazzo Zoet, la cui respinta finisce sul destro di Leverbe: destro volante in acrobazia e illusione del gol. Dopo i cambi effettuati dalle due panchine la gara torna in equilibrio, con lo Spezia che sfodera anche un pizzico di cattiveria pur di tenere lontano il Pisa dalla propria metà campo. Al punto che Ekdal, entrato al 96', viene cacciato col rosso diretto al 101' dopo un fallo di reazione su Calabresi.

Il tabellino

Spezia-Pisa 0-0

Spezia (3-4-1-2): Zoet; Amian, Nikolau, Muhl; Reca, Esposito S., Bandinelli (75' Zurkowski), Elia (67' Cassata); Kouda (96' Ekdal); Esposito F. (66' Moro), Antonucci (75' Verde). All. Alvini

Pisa (3-5-2): Nicolas; Leverbe (94' Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Esteves (72' Valoti), Piccinini, Barberis (94' Veloso), Marin, Beruatto; Torregrossa (72' Mlakar), Moreo (81' Tramoni L.). All. Aquilani

Reti: -

Ammoniti: Verde (S), Nicolas (P), Esposito S. (S), Tramoni L. (P), Moro (S)

Note: arbitro Daniele Doveri; angoli 6-4 (2-1); recupero 3' e 8'; espulso Ekdal (S) al 101' con rosso diretto