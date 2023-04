Il San Frediano Calcio si tinge di rosa: dalla prossima stagione ci sarà anche la formazione femminile

Arriva una grande ed importante novità in casa San Frediano. A partire dalla stagione 2023/2024 ci sarà anche la squadra femminile di calcio a undici che parteciperà al campionato di Promozione Regionale. Questo ha dato il via anche ad un altro grande passo avanti non solo per il club rossoblu, ma anche per il calcio femminile perché vi sarà, quindi, la possibilità per le bambine che lo vorranno, di iscriversi alla scuola calcio del San Frediano, in maniera totalmente gratuita, e di divertirsi con le loro pari età. L'idea è quella di costruire con il tempo un settore giovanile rossoblu dedicato al femminile. Per info contattare Fabrizio al 33913643100.

Avventura importante per la prima società cascinese. C'è ancora il massimo riserbo sul nome del mister che guiderà la prima squadra delle ragazze rossoblu, però il club lo ha raggiunto e gli ha chiesto cosa si aspetta e che tipo di campionato sarà: "Mi aspetto tanto calore e tanto entusiasmo da parte del paese. Sarà un campionato dove dovremo essere protagonisti". Il San Frediano Calcio vanta 100 anni di storia, ha già una compagine femminile di calcio a cinque (che quest'anno disputerà i playoff) e sta gettando basi importanti anche nel settore femminile: "Siamo in costruzione di una squadra che vuol far divertire".