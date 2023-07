Il Pisa ha deciso: il nuovo direttore sportivo è Stefano Stefanelli

Era stato assicurato a margine della conferenza stampa di presentazione di mister Alberto Aquilani, e così è stato: il Pisa ha impiegato meno di una settimana per individuare la figura migliore alla quale affidare l'incarico di direttore sportivo, clamorosamente abbandonato da Aleksandar Kolarov appena cinque giorni fa. Il prescelto dalla società di via Battisti, dopo una valutazione meticolosa e approfondita condotta in prima persona da Giovanni Corrado, è Stefano Stefanelli e arriva da Cesena.

Nato nel 1979 a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, il neo diesse nerazzurro ha trascorso la sua carriera di centravanti nei campi di periferia dividendosi tra la Serie C e la Serie D, prima di intraprendere l'avventura da dirigente. Tra gli obiettivi raggiunti in questo percorso professionale c'è anche la laurea in giurisprudenza, un particolare non secondario in un mestiere nel quale ormai ci si trova sempre più spesso a districarsi tra cavilli burocratici, regolamenti e leggi. Da giovane figura dirigenziale in rampa di lancio, Stefanelli è riuscito a conquistarsi la fiducia e la stima di uno dei direttori sportivi più chiacchierati e in voga del momento: Cristiano Giuntoli, architetto del Napoli scudettato e adesso ingaggiato dalla Juventus per risollevare le sorti del club.

Una stima talmente alta, costruita nel rapporto di lavoro avuto ai tempi del Carpi a metà del secondo decennio degli anni 2000 (quando la società navigava stabilmente tra Serie A e Serie B), che Giuntoli avrebbe fatto il nome di Stefanelli alla Juventus come rinforzo per la sua squadra dirigenziale. L'operazione però nei giorni scorsi non è andata a buon fine e così sul 43enne marchigiano (compirà 43 anni a ottobre) si è buttato a capofitto il Pisa: il nuovo direttore sportivo firmerà un contratto biennale e va a completare la nuova triade 'di campo' composta da figure giovani e ambiziose.

Si muove anche il mercato della squadra, con il primo innesto definito in ogni dettaglio e prossimo all'annuncio ufficiale: il 22enne Alessandro Arena è un nuovo calciatore nerazzurro. E' stato prelevato a titolo definitivo dal Gubbio e siglerà un accordo di 4 o 5 anni con lo Sporting Club. Mancino naturale, è un esterno offensivo abile a giocare sul lato destro del campo per rientrare e sfruttare la sua tecnica in rapidità. Sulle sue tracce c'erano molte formazioni blasonate di Serie C e diverse contendenti cadette, ma il Pisa con un vero e proprio blitz ha bruciato la concorrenza: l'attaccante ha già sostenuto le visite mediche e oggi si unirà ai nuovi compagni nel ritiro di Rovetta.

Nato a Marina di Ragusa, è cresciuto tra Acireale e Catania: la carriera in Sicilia è passata anche per il Messina, sempre in D, prima di approdare al Gubbio tra i professionisti. In due stagioni in rossoblu ha collezionato 78 presenze ufficiali, 15 gol e 17 assist. Un altro affare vicinissimo alla definizione è l'ingaggio a parametro zero del regista Andrea Barberis: trent'anni il prossimo dicembre, è il classico regista della metà campo dotato di ottimi piedi e grande visione di gioco. Per lui si tratta di un ritorno: era stato a Pisa nella stagione 2012-13, in Lega Pro, culminata con la sconfitta nella finale playoff a Latina (suo il gol del momentaneo vantaggio nella gara persa 3-1). Dopo tre stagioni al Monza, con cui ha centrato la promozione in A (ai danni del Pisa, lo scorso anno) e la salvezza di poche settimane fa, è pronto a indossare il nerazzurro.