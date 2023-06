La Stella Azzurra annuncia il suo nuovo allenatore

Sarà Antonio Doveri il tecnico della Stella Azzurra nella prossima stagione. Allenatore dalla ventennale esperienza con squadre di categoria, soprattutto di Prima, quali Capanne, Bientina, Buti e Capannoli, tra le altre, con cui ha vinto campionati e disputato varie finali playoff, adesso prenderà le redini del club pontederese, reduce da una sofferta salvezza ai playout in Seconda Categoria. "Una scelta non casuale - si legge nella nota della Società presieduta da Massimo Leggerini - è il profilo di mister che la dirigenza stava cercando per proseguire in quel progetto di crescita che di anno in anno sta sempre più prendendo forma". La 'nuova' Stella Azzurra di Doveri ripartirà dall'ossatura della passata stagione con l'innesto di alcuni giocatori d'esperienza e 2-3 giovani.